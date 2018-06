Mundial 2018. Argentyna - Islandia 1-1. Kontrowersyjne decyzje Szymona Marciniaka

Polski sędzia Szymon Marciniak podjął dwie kontrowersyjne decyzje w meczu Argentyny z Islandią na mistrzostwach świata w Rosji. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie nie odgwizdał rzutów karnych dla Argentyńczyków. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1.

W pierwszej części Islandczyk Ragnar Sigurdsson dotknął piłkę ręką we własnym polu karnym, ale polski arbiter uznał, że nie była to sytuacja, w której Argentyńczykom należała się "jedenastka".

Opinie fachowców i kibiców w mediach społecznościowych są podzielone, ale wielu z nich jest zdania, że Marciniak podjął decyzję zgodną z duchem sportu.

Nie było żadnych wątpliwości co do zagrania piłki ręką, ale było ono bardzo przypadkowe. Dośrodkowana przez Salvio piłka trafiła najpierw w nogi Islandczyka, a następnie przeleciała za plecami upadającego Sigurdssona i trafiła go w rękę, gdy wyciągnął ją chcąc zamortyzować upadek na murawę.



Marciniak nie miał żadnych wątpliwości. Nie poprosił o analizę wideo, choć Argentyńczycy próbowali wymusić na nim podyktowanie "jedenastki".



W 63. minucie Marciniak nie zawahał się odgwizdać karnego po faulu Stefana Magnussona na Maximiliano Mezie. "Jedenastkę" zmarnował jednak Lionel Messi - jego strzał obronił Hannes Halldorsson.

O ile w tej sytuacji nie było kontrowersji, o tyle niespełna kwadrans później wydawało się, że polski arbiter powinien wskazać na 11. metr po tym, jak biegnący z piłką w polu karnym Cristian Pavon został kopnięty w stopę przez Birkira Saevarssona. Marciniak i tym razem uznał, że nie musi korzystać z VAR.

