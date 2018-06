Mundial 2018. Argentyńczycy odwołali sparing z Izraelem

Argentyńczycy mieli 9 czerwca zagrać z Izraelem w ostatnim sparingu przed mistrzostwami świata, ale do tego nie dojdzie, bo argentyńska federacja zrezygnowała z rozegrania meczu pod naciskiem palestyńskich protestów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Angel Di Maria o wielkiej roli Lionela Messiego Eurosport

Spotkanie miało się odbyć w Jerozolimie, którą niedawno za stolicę Izraela uznał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, co wywołało wściekłość starających się o niepodległość Palestyńczyków. Argentyńska federacja nie wystosowała żadnego komunikatu, ale odwołanie meczu potwierdziła ambasada Izraela w Argentynie.

Reklama

"Groźby i prowokacje pod adresem Lionela Messiego, które, co zrozumiałe, wywołały obawy o udział w meczu nie są niczym nowym dla izraelskiego społeczeństwa, którego gwiazdy sportu wielokrotnie padały ofiarami przemocy i ataków. Przyjaźń między Argentyną oraz Izraelem będzie wkrótce obchodzić 70. rocznicę i nie opiera się tylko na meczu piłkarskim. Demokratyczny kraj (złożony z żydów, muzułmanów i chrześcijan) zawsze będzie czekać na szansę ugoszczenia gwiazd argentyńskiego sportu" - napisano w komunikacie.

Znany palestyński polityk i szef piłkarskiej federacji tego kraju Jibril Rajoub wezwał w niedzielę kibiców do spalenia zdjęć i koszulek Messiego, jeśli ten wystąpi w meczu w Jerozolimie. Izraelczycy, zdaniem Rajouba, wykorzystywali mecz towarzyskich do celów propagandy politycznej.

- W końcu zdecydowali się postąpić jak należy. To już za nami, najważniejsze było nasze zdrowie - powiedział Gonzalo Higuain, napastnik reprezentacji Argentyny w rozmowie z telewizją ESPN.

Palestyńczycy chcą, aby wschodnia część miasta stała się w przyszłości stolicą ich państwa, do którego ma też należeć Strefa Gazy oraz Zachodni Brzeg Jordanu. Początkowo mecz miał się odbyć w Hajfie, ale Izraelczycy sfinansowali przeniesienie spotkania do Jerozolimy, co spowodowało wzrost palestyńskich protestów, które nasiliły się po decyzji prezydenta USA.

W jednej z najbardziej nieprzewidywalnych grup mistrzostw świata w Rosji Argentyńczycy zagrają z Islandią, Nigerią oraz Chorwacją.

kip