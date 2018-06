Mundial 2018. Austria - Niemcy 2-1 w meczu towarzyskim

To tylko mecz sparingowy i nie należy wyciągać daleko idących wniosków, ale piłkarze reprezentacji Niemiec zaprezentowali się zdecydowanie poniżej możliwości. Zespół Joachima Loewa grał wolno, bez polotu i pomysłu, jakby od niechcenia i ostatecznie zasłużenie przegrał na wyjeździe z Austrią 1-2 (1-0). Cały mecz w niemieckiej bramce rozegrał Manuel Neuer, do którego nie można mieć zastrzeżeń.

Niemcy nie wygrali meczu od października, kiedy pokonali Azerbejdżan. Później remisowali z Anglią, Francją i Hiszpanią oraz zanotowali porażkę z Brazylią. Jednak tym razem poprzeczka została zawieszona – jak się wydawało - nieco niżej. Piłkarze Jochima Loewa mierzyli się z Austrią, która może pomarzyć o występie na mistrzostwach świata w Rosji. Ponadto dla wielu piłkarzy była to ostatnia okazja, by ostatecznie przekonać do siebie selekcjonera, co powinno podziałać na nich motywująco.

Spotkanie rozpoczęło się ze stuminutowym opóźnieniem. Pierwotnie zawodnicy mieli usłyszeć pierwszy gwizdek o 18:00, ale z powodu ulewy wyszli na murawę dopiero o 19:40. Wówczas na stadion w Klagenfurcie powróciła również publiczność.

Loew wystawił w pierwszym składzie m.in. wracającego po kontuzji Samiego Khedirę, Jonasa Hectora, Nilsa Petersena, ale przede wszystkim innego rekonwalescenta Manuela Neuera. Bramkarz Bayernu Monachium w sobotę rozegrał pierwszy mecz od 16 września 2017 roku, kiedy wystąpił w spotkaniu ligowym z FSV Mainz.

Oczy obserwatorów były zwrócone właśnie na 32-letniego golkipera. Jak się spisał? Tak, jakby nie miał żadnej przerwy. Neuer grał pewnie i w swoim stylu, czego najlepszym przykładem sytuacja z 17. minuty, gdy mając bardzo mało czasu na reakcję zamiast łapać piłkę popisał się precyzyjnym podaniem i w efekcie Niemcy wyprowadzili kontrę. Ponadto w pierwszej połowie znakomicie obronił strzał Floriana Grillitscha, a w drugiej uderzenie Marko Arnautovicia z bliskiej odległości. Jeśli oceniać tylko po tym meczu, to Neuer jest gotowy na mundial. Przy straconych golach nie miał nic do powiedzenia i może tylko zrugać kolegów z defensywy.

Pozostali piłkarze z niemieckiego zespołu sprawiali wrażenie ospałych. Zapewne nie pomogło im długie oczekiwanie na rozpoczęcie spotkania. Nie zmienia to faktu, że można było wymagać od nich nieco większego zaangażowania. Niemcy grali wolno i za bardzo nie mieli pomysłu na sforsowanie defensywy rywali. Jednak "pomocną dłoń" w 11. minucie wyciągnęli do nich obrońcy gospodarzy i przede wszystkim bramkarz Joerg Siebenhandl, który podał piłkę wprost pod nogi Mesuta Ozila, a ten nie zmarnował okazji i oddał pewny, techniczny strzał. To był jedyny gol w pierwszej połowie.

W drugiej odsłonie do pracy wzięli się Austriacy. Sygnał dał David Alaba, który próbował przelobować swojego kolegę z Bayernu Neuera, ale uderzył minimalnie nad bramką. Jednak po chwili cieszył się z pięknego trafienia środkowego obrońcy Martina Hintereggeram, który przebiegł całe boisko, by wykończyć dośrodkowanie Alaby uderzeniem z woleja. Mało tego, w 69. minucie kolejny błąd popełniła niemiecka obrona, która nie potrafiła przeciąć dwóch podań oraz dośrodkowania i Alessandro Schoepf zapewnił prowadzenie gospodarzom.

Loew dokonał zmian, wprowadził m.in. Sebastiana Rudy'ego, Leona Goretzkę, Marco Reusa i Timo Wernera, ale niewiele to pomogło. Dwie akcje i jeden strzał po stałym fragmencie gry to trochę mało.

Spotkanie z Austrią było pierwszym, jakie Niemcy rozegrali w ramach bezpośrednich przygotowań przed mundialem. 8 czerwca zmierzą się jeszcze z Arabią Saudyjską na BayArena w Leverkusen, a następnie wylecą do Rosji. Pierwszy mecz na mistrzostwach piłkarze Loewa rozegrają 17 czerwca z Meksykiem.

Austria - Niemcy 2-1. Składy, raport meczowy

