Mundial 2018: Będzie dwunasty triumf Europy

Europa do 12 powiększy liczbę triumfów w piłkarskich mistrzostwach świata, bowiem w turnieju w Rosji pozostały wyłącznie ekipy z tego kontynentu. We wcześniejszych 20 turniejach triumfowały one 11-krotnie, a dziewięć sukcesów mają w dorobku zespoły z Ameryki Południowej.

Zdjęcie MŚ 2018 /Getty Images



Tylko reprezentacje z tych dwóch kontynentów zdobyły Puchar Świata.



Z Europy na liście zwycięzców figurują: Niemcy - 1954, 1974, 1990, 2014, Włochy - 1934, 1938, 1982 i 2006, Anglia - 1966, Francja - 1998 i Hiszpania - 2010.



Z kolei z Ameryki Południowej są trzy zespoły, które okazały się najlepsze: Brazylia - 1958, 1962, 1970, 1994 i 2002, Urugwaj - 1930, 1950 oraz Argentyna - 1978, 1986.



W piątek awans do półfinału mundialu w Rosji wywalczyły Francja i Belgia, a w sobotnich ćwierćfinałach Szwecja zmierzy się z Anglią, natomiast Rosja z Chorwacją.