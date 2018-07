Mundial 2018. Belgia - Japonia 3-2. "Diabelska" wygrana Belgów

To mógł być wieczór, gdy narodziła się wielka reprezentacja Belgii. Najpierw przez godzinę meczu z Japonią podopieczni Roberto Martineza wyglądali jak zbiór indywidualistów. W końcówce spotkania pokazali jednak iście diabelską klasę, wyciągnęli z 0-2 na 3-2 i kibicom z całego świata narobili na całym świecie wielkiego apetytu na ćwierćfinałowe starcie z Brazylią.

Na boisku w Samarze trener Japonii Akira Nishino bardzo długo mógł sobie gratulować decyzji sprzed kilku dni, gdy zaryzykował i wystawił mocno rezerwowy skład w meczu przeciwko Polsce. W starciu z Belgami jego wypoczęci piłkarze podstawowej "11" imponowali niesamowitą żywotnością w obronie i niezwykłą energią w kontratakach. Jeden z nich, wspaniale wykończony w 48. minucie przez Genki Haraguchiego, przyniósł im nawet prowadzenie. W obronie z kolei wielką pracę przy Romelu Lukaku wykonywał Maya Yoshida.

Przełomowy moment meczu: zmiany wśród Belgów w 65. minucie

Bardzo długo na wydarzenia na boisku nie reagował za to Roberto Martinez. Szkoleniowiec Belgów dopiero przy stanie 0-2 zdecydował się wprowadzić do gry Marouane'a Fellainiego i Nacera Chadliego. Obaj odwdzięczyli mu się golami, w których pokazali zresztą swoje największe atuty: Fellaini warunki fizyczne i umiejętność strzału głową, a Chadli szybkość i wykończenie kontrataku.

Na plus: Vincent Kompany

Chociaż Belgowie stracili dwie bramki, to mecz przeciwko Japonii pokazał, że opłacało im się ryzykować i wziąć pomimo kontuzji do Rosji Kompany'ego. Doświadczony obrońca Manchesteru City wielokrotnie skutecznie ratował swój zespół, gdy zawodzili bardzo niepewni w poniedziałkowy wieczór defensorzy Tottenhamu: Jan Vertonghen i Toby Alderweireld. Pierwszy z nich przynajmniej część swoich win odkupił przypadkowym golem, który, jak podali statystycy, strzelił po uderzeniu głową z przeszło 18 metrów. Od 1966 roku nikt nie zdobył bramki po strzale głową z tak dużej odległości.

Na minus: ustawienie Kevina de Bruyne'a

Nie mamy zamiaru krytykować gry belgijskiego pomocnika, gdyż zastrzeżenia mamy raczej nie tyle do jego występu, co do rozmieszczenia go w taktyce Belgów. Niestety kadrowe bogactwo w dyspozycji Roberto Martineza powoduje, że niektórzy z piłkarzy muszą poświęcać się dla drużyny i grać na nietypowej dla siebie pozycji. To właśnie spotkało De Bruyne'a, który przez 90 minut grał bardzo głęboko schowany w linii pomocy i częściej widać go było bliżej obrońców niż napastników. Pełnię swoich możliwości ofensywnych rudowłosy pomocnik mógł pokazać dopiero w doliczonym czasie gry, gdy fantastycznie rozegrał kontratak, który po podaniu Thomasa Meuniera i przytomnym przepuszczeniu piłki przez Lukaku celnym strzałem na wagę awansu wykończył Nacer Chadli.

Liczba meczu: 52

Tyle lat czekaliśmy na mistrzostwach świata, by w fazie pucharowej jednej z drużyn udało się jeszcze w regulaminowym czasie odrobić stratę dwóch goli i awansować do kolejnej rundy. Po raz ostatni przed Belgami dokonali tego Portugalczycy, którzy w 1966 roku przegrywali po 25 minutach 0-3 z Koreą Północną, by dzięki czterem trafieniom legendarnego Eusebio (i jednemu mniej legendarnego Jose Augusto) wygrać 5-3.

Nasze podsumowanie

Od kilku zapowiadano, że nadchodzi czas Belgów na wielkiej imprezie. Wszelkiego rodzaju fachowcy podkreślali jednak często, że brak im doświadczenia, a w ważnych meczach przypominają nie zespół, a zbiór indywidualistów. Tak było np. dwa lata temu, gdy w ćwierćfinale mistrzostw Europy zaskoczyła ich Walia. Przez godzinę spotkania przeciwko Japonii zapowiadało się na powtórkę z rozrywki. Wielkie zespoły często tworzyły się jednak właśnie w kryzysowych momentach i dla Belgów być może takim momentem była właśnie druga połowa poniedziałkowego meczu. W nagrodę kibice na całym świecie otrzymają możliwość obejrzenia starcia "Czerwonych Diabłów" z "Canarinhos", który to pojedynek zapowiada się jako absolutny hit ćwierćfinałów rosyjskiego mundialu.

