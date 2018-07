Mundial 2018. Belgia - Japonia 3-2. Hazard obawiał się powtórki wpadki z Euro 2016

Belgowie w poniedziałek zrobili coś niesamowitego na mundialu. Przegrywali w meczu o ćwierćfinał z Japonią 0-2, ale odwrócili losy spotkania i w doliczonym czasie strzelili gola na 3-2. - Popełniliśmy trochę błędów, ale wspaniale zareagowaliśmy - przyznał pomocnik zwycięzców Eden Hazard. Teraz czas na piątkowy mecz z Brazylią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Belgia - Japonia. Piąty gol AFP

Japończycy prowadzili na początku drugiej połowy po bramkach Genkiego Haraguchiego i Takashiego Inuiego. Po dwóch zmianach selekcjonera Belgów Roberto Martineza wszystko się zmieniło. Gole strzelili Jan Vertonghen, Marouane Fellaini i Nacer Chadli. Dwaj ostatni rozpoczynali starcie na ławce rezerwowych.

Reklama

- Jeśli mam być szczery, to obawiałem się, że stanie się to samo jak dwa lata temu w meczu Euro z Walią (1-3). Wtedy odpadliśmy niespodziewanie w ćwierćfinale. Z drugiej jednak strony cały czas wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie strzelić gole i wygrać. W składzie mamy zawodników, którzy potrafią zmienić mecz. Ci na murawie i wchodzący z ławki mogą zrobić różnice. Po tym spotkaniu możemy być po prostu zadowoleni, że udało nam się dogonić rywali i awansować do ćwierćfinału – stwierdził Hazard.

- W pierwszych 20-25 minutach pierwszej połowy graliśmy całkiem dobrze. Weszliśmy jednak w drugą część spotkania źle. Wtedy straciliśmy gole, których powinniśmy byli uniknąć. Popełniliśmy błędy, ale nasza reakcja była wspaniała. Być może takiego meczu potrzebowaliśmy na przyszłość. Musimy to wyeliminować, bo inaczej nie mamy szans na półfinał.

Pomocnik Chelsea będzie miał szansę spotkania się z kolegą z klubu, a więc Willianem.

- To będzie coś wspaniałego. Granie przeciwko Brazylii to dla każdego piłkarza zawsze coś niesamowitego. Mamy teraz zamiar dobrze odpocząć. Postaramy się zwyciężyć – zapewnił Hazard.

Spotkanie Belgii z Brazylią odbędzie się w piątek o godz. 20 w Kazaniu.



Zdjęcie Eden Hazard (w środku) / Getty Images