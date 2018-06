Mundial 2018. Belgia spokojna o zdrowie Edena Hazarda

Małe obawy mogły pojawić się wśród fanów jednego z faworytów mundialu. Grający znakomite zawody przeciwko Kostaryce lider reprezentacji Belgii Eden Hazard opuścił boisko przedwcześnie, wskutek problemów zdrowotnych. Jak przyznał jednak po wygranym 4-1 spotkaniu selekcjoner "Czerwonych Diabłów" Roberto Martinez, z jego podopiecznym jest wszystko w porządku, a zmiana była czysto profilaktyczna.

Skrzydłowy Chelsea podczas ostatniego sparingu jego kadry przed imprezą roku był na murawie najlepszy i choć żadnego z czterech goli nie strzelił, to asystował przy pierwszym należącym do Driesa Mertensa, a poza tym co rusz niepokoił kostarykańskich defensorów i ogólnie wyglądał znakomicie z piłką przy nodze. Dlatego też belgijscy fani mogli zacząć poważnie się denerwować, gdy najlepszy z zawodników ze złotego pokolenia tamtejszego futbolu 20 minut przed końcowym gwizdkiem opuszczał murawę z grymasem bólu na twarzy.

Z dużej chmury spadł jednak mały deszcz. Hazardowi nic nie jest, o czym na pomeczowej konferencji prasowej przekonywał Martinez. - Z Edenem jest wszystko OK. Miał małe problemy zdrowotne pod koniec spotkania, aczkolwiek nie było to nic poważnego. Nic, o co moglibyśmy się martwić - hiszpański szkoleniowiec uspokajał cały niderlandzki kraj.

- Bardzo podobał mi się jego występ. Był szybki, bystry, silny. Po prostu spektakularny. Opuścił murawę przed czasem, ponieważ odczuwał mięśniowy dyskomfort w nodze. Niemniej szybko mu to przeszło i będzie gotowy na kolejne spotkania - zapewniał Martinez.

"Czerwone Diabły" planują podbić rosyjskie boiska, myślami są nawet przy strefie medalowej. Starania o nią rozpoczną meczem grupy G z Panamą, który rozegrany zostanie 18 czerwca na stadionie w Soczi.



