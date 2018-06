Mundial 2018. Belgia - Tunezja 5-2. Martinez: Nie możemy prosić o więcej

Jeszcze po pierwszym meczu można było mieć do nich spore zastrzeżenia, lecz po drugim wyrastają na kandydatów do gry o strefę medalową. Belgowie rozbili w sobotę 5-2 Tunezję i awansowali do drugiej rundy mistrzostw świata. Prowadzący ich Roberto Martinez przyznał po spotkaniu, że rosyjski turniej z każdym dniem sprawia im coraz większą przyjemność.

W poniedziałek piłkarze "Czerwonych Diabłów" długo męczyli się z dużo niżej notowaną Panamą i choć triumfowali dosyć pewnie, aż 3-0, to eksperci wypominali im, że tak utalentowana drużyna nie powinna z pierwszym golem przeciwko przeciętnemu rywalowi czekać do drugiej połowy, a w pierwszej pozwalać mu na tak dużo w ofensywie.

Podopieczni Martineza najwidoczniej tych rad i narzekań posłuchali, gdyż mecz z Tunezją przejęli już sześć minut po pierwszym gwizdku, a po ostatnim spokojnie mogli mieć nawet dwucyfrowy wynik. Niemniej pięć bramek wbitych graczom z północnej Afryki robi wrażenie i nakazuje drużynę tę traktować jako jednego z pewniaków do walki o czołową czwórkę turnieju.

Hiszpański szkoleniowiec Belgów tak daleko myślami nie sięga i skupia się na tym, co spotyka obecnie jego drużynę. - Stajemy się lepsi na mundialu. Za nami dwa zgoła odmienne mecze. Dziś chcieliśmy przeciwników przycisnąć najmocniej jak to tylko możliwe już od pierwszych minut. Stwarzaliśmy sobie wiele sytuacji i wiele z nich wykorzystaliśmy. To dobrze - uśmiechał się w wywiadzie na gorąco po meczu .

- Korzystnym dla nas jest to, że zagraliśmy dwa różne mecze. Musimy znaleźć klucz do sukcesu i dzięki temu uzyskamy progres. Jesteśmy już w 1/8 finału po raptem dwóch meczach. Aktualnie nie możemy prosić o więcej - były menedżer Evertonu rozkoszował się bardzo komfortową sytuacją grupową.

Piłkarze Martineza są już myślami w fazie pucharowej mistrzostw, choć jeszcze pierwszego miejsca w grupie G sobie nie zapewnili. Aby być o to spokojnym, powinni na zakończenie tej części turnieju pokonać Anglików, którym zostało jeszcze w drugiej kolejce zmierzyć się z Panamą.



