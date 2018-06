Mundial 2018. Belgowie mają problem. Mundial bez Kompany’ego?

W sobotę Belgia bezbramkowo zremisowała z Portugalią w meczu towarzyskim. Obie drużyny przygotowują się do udziału w zbliżających się mistrzostwach świata w Rosji. Po spotkaniu w gorszym humorze musiał być selekcjoner „Czerwonych Diabłów” Roberto Martinez, któremu być może wypadł z kadry Vincent Kompany.

Kapitan Manchester City w minionym sezonie, w którym jego zespół triumfował w rozgrywkach Premier League, wystąpił w zaledwie 17 spotkaniach. Tak mała liczba meczów związana była z problemami zdrowotnymi doświadczonego belgijskiego obrońcy. Przeciwko Portugalii Kompany był zmuszony opuścić boisko w 55. minucie.

- Vincent poczuł dyskomfort w pachwinie. Nie chcieliśmy ryzykować. W niedzielę Kompany przejdzie badania, które dadzą nam odpowiedź, jak poważny jest to uraz - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Belgii.

Niepokój musiał zapanować w kadrze „Czerwonych Diabłów”. Doświadczenie Kompany’ego jest nieocenione, a do mistrzostw świata coraz bliżej. Absencja tego zawodnika na mundialu byłaby ogromnym osłabieniem dla Belgów. Szczególnie, że cały czas do pełnej sprawności nie wrócił jego ewentualny zastępca Thomas Vermaelen. Zawodnik Barcelony ostatnio miał problem ze ścięgnem udowym.

W Rosji zespół Martineza rywalizować będzie w grupie G. Rywalami Belgów będą drużyny Anglii, Panamy i Tunezji.

