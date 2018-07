Mundial 2018. Benjamin Pavard o swoim pięknym golu: Wciąż są emocje

Benjamin Pavard strzelił przepięknego gola na 2-2 w spotkaniu z Argentyną w 1/8 finału mistrzostw świata w Rosji. 22-letni obrońca popisał się wspaniałym wolejem, dzięki czemu nadał wyjątkową rotację piłce wpadającej do siatki, a Francuzi wygrali 4-3.

- Wciąż są emocje - mówił na gorąco Pavard w rozmowie z telewizją RTL. - Biegałem później po całym boisku, bo nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Cieszę się, ale cieszy mnie też to, że dałem radość rodakom - mówił szczęśliwy.

Podobne trafienie w pierwszej kolejce fazy grupowej uzyskał Hiszpan Nacho. Jeśli użyć tenisowego terminu do określenia strzału Pavarda, to był to piłkarski slajs.

Hugo Lloris, bramkarz francuskiej kadry, nie był szczególnie zaskoczony doskonałym kopnięciem kolegi z drużyny. - Wiedziałem, że to zrobi, bo tak samo potrafił zmieścić piłki na treningach - stwierdził.

Pavard dał remis swojej drużynie, bo Argentyńczycy objęli prowadzenie 2-1 po równie cudownym trafieniu Angela Di Marii.

- Mieliśmy ciężkie momenty, kiedy Argentyna grała od nas lepiej, ale wiedzieliśmy, że musimy być solidni. Mamy wspaniały zespół, który ciężko będzie pokonać - ocenił Antoine Griezmann, strzelec gola na 1-0.

Francuzi ostatecznie ograli Argentynę 4-3 i zagrają w ćwierćfinale rosyjskiego mundialu.

Zdjęcie Benjamin Pavard idealnie złożył się do strzału / Getty Images