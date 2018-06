Mundial 2018. Brazylia - Chorwacja 2-0 w sparingu. Powrót i gol Neymara

W hitowym niedzielnym meczu towarzyskim Brazylia pokonała w Liverpoolu Chorwację 2-0. Na boisku po ponad trzech miesiącach pauzy spowodowanej pęknięciem kości śródstopia pojawił się Neymar, który zdobył bardzo efektowną bramkę. Drugiego gola strzelił Roberto Firmino.

Choć Neymar z zgodnie z zapowiedziami na boisko wszedł po przerwie, to w podstawowych składach obu ekip i tak roiło się od gwiazd światowej piłki. W Brazylii zagrali m.in. Gabriel Jesus, Philippe Coutinho i Marcelo, a w Chorwacji Luka Modrić czy Ivan Rakitić.

Od pierwszych minut widać było, że naprzeciw siebie stanęli równi przeciwnicy. Podopieczni Tite po akcjach ofensywnych w mgnieniu oka wracali do obrony. Z kolei Chorwaci wyszli wysokim pressingiem na połowie rywala i starali się przejąć piłkę w okolicach pola karnego „Canarinhos”.

W 12. minucie obejrzeliśmy pierwszą okazję, a stworzyli ją sobie Chorwaci. Z rzutu rożnego świetnie dośrodkował Modrić, a piłka po strzale głową Dejana Lovrena minęła słupek bramki Alissona raptem o kilka centymetrów. Widać było, że chorwacki obrońca grający na co dzień w Liverpoolu czuje się na Anfield Road jak w domu.

Agresywna gra Chorwatów sprawiała Brazylijczykom sporo problemów. Dość powiedzieć, że przez pierwsze pół godziny nie stworzyli sobie ani jednej dogodnej do zdobycia bramki sytuacji. Jednak podopieczni Zlatko Dalicia przypłacili taką grę żółtymi kartkami. Dostali je Andrej Kramarić i Ivan Perisić. Na faule Chorwatów podobnym zachowaniem odpowiedział Fernandinho, który kopiąc w głowę Sime Vrsaljko rozciął mu łuk brwiowy, za co również otrzymał kartkę. Do końca pierwszej połowy na boisku nie działo się już nic ciekawego.

Zgodnie z zapowiedzią Tite po przerwie na boisku pojawił się Neymar, który zastąpił Fernandinho. W drugiej części meczu gra się ożywiła. Tym razem Brazylia wychodziła do wysokiego pressingu i wreszcie obejrzeliśmy pierwszy celny strzał „Canarinhos” autorstwa napastnika PSG.

W 59. minucie Alisson efektownie obronił piłkę lecącą w dolny róg jego bramki po strzale głową Ante Rebicia. Za to 10 minut później zobaczyliśmy w końcu element „Joga Bonito”. Po szybkim rozegraniu Williana i Coutinho piłkę dostał Neymar, który wkręcił w ziemię dwóch chorwackich defensorów, po czym huknął nie do obrony. W drugiej połowie Brazylijczycy zepchnęli ekipę Dalicia do defensywy i nie pozwalali jej rozwinąć skrzydeł. Chorwaci mimo kilku zmian w składzie zdawali się być zmęczeni wysokim pressingiem i tempem, jakie narzucili przed przerwą.

Pod koniec meczu gola mógł zdobyć jeszcze wprowadzony na boisko po przerwie Roberto Firmino, ale nie trafił w bramkę. Napastnik Liverpoolu poprawił się za to w ostatniej akcji meczu. Dostał wtedy świetne podanie ponad głowami obrońców od Casemiro i bez problemów pokonał Subasicia.

Zobaczyliśmy w tym meczu dwie wersje Brazylii. Przed przerwą podopieczni Tite zaryglowali środek pola i własną defensywę, nie pozwalając rywalom na rozwinięcie skrzydeł. Z kolei po przerwie, już z Neymarem, Brazylia zagrała efektownie i zasłużenie wygrała. Chorwaci mimo porażki z boiska zeszli z podniesionym czołem. Napsuli sporo krwi potentatowi i zagrozili jego bramce. Mankamentem ekipy Dalicia jest jednak słabsza ławka. Po zejściu z boiska Modricia i Rakiticia drużyna nie stwarzała już okazji do zdobycia bramki.

Przed mistrzostwami świata Chorwacja zmierzy się jeszcze 8 czerwca z Senegalem, a dwa dni później Brazylia zagra z Austrią.



Brazylia – Chorwacja 2-0 (0-0)

Bramki: Neymar (69.), Roberto Firmino (90.)

