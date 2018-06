Mundial 2018. Brazylia - Kostaryka 2-0: "Canarinhos" walczą do końca

Dwa gole w doliczonym czasie gry dały Brazylii zwycięstwo 2-0 nad dzielnie broniącą się Kostaryką. Neymar, choć trafił do siatki, irytował frustracjami, ale w przeciwieństwie do Lionela Messiego w Argentynie ma wokół siebie innych znakomitych piłkarzy, potrafiących wziąć odpowiedzialność za wynik.

Na plus:

Keylor Navas. Trochę szkoda bramkarza Realu Madryt. Obronił, szczególnie w drugiej połowie, mnóstwo strzałów brazylijskich piłkarzy. Większość z nich leciała głównie w niego, ale jak pokazał David de Gea w meczu z Portugalią, nawet przy teoretycznie niegroźnych uderzeniach należy zachować najwyższą koncentrację. Navas ją zachowywał, nie dał prezentów rywalom. Kostarykanie dzielnie się bronili, ale w końcu bastion Navasa został zdobyty. W zespole Brazylii na pochwałę zasługują rezerwowi Douglas Costa, Roberto Firmino oraz grający od początku Philippe Coutinho, który ponownie strzelił ważnego gola. Wcześniej bramka gracza Barcelony dała remis ze Szwajcarią, a w piątek wielką ulgę po mękach w forsowaniu kostarykańskiej defensywy.

Na minus:

Neymar. Pretensje, aktorstwo, frustracje i próba oszustwa - w ten sposób na Złotą Piłkę najsłynniejszy obecnie brazylijski piłkarz nie zapracuje. Gwiazdor z Paris Saint-Germain próbował wymusić rzut karny, ale sędzia sprawdził na powtórkach, czy do przewinienia rzeczywiście doszło i decyzję o "jedenastce" cofnął. Powinien jeszcze pokazać piłkarzowi żółtą kartkę za symulację. Tak, Neymar, strzelił gola na 2-0 w 97. minucie, ale to, co pokazał wcześniej, nie wystawia mu najlepszego świadectwa jako sportowcowi. W przeciwieństwie do Lionela Messiego w Argentynie Neymar ma to szczęście, że wokół niego biega jeszcze kilku znakomitych piłkarzy, którzy mogą przejąć od niego odpowiedzialność.

Przełomowy moment:

Wprowadzony w 68. minucie na murawę Roberto Firmino rozruszał grę Brazylijczyków. Pomocnik Liverpoolu miał duży udział przy golu na 1-0 dla Canarinhos, kiedy wygrał główkowy pojedynek w polu karnym, zgrał piłkę do Gabriela Jesusa, który przypadkowo podał do nadbiegającego Philippe'a Coutinho, a ten trafił do siatki.

Liczba meczu:

3 - Neymar zajmuje już samodzielnie trzecie miejsce na liście najskuteczniejszych zawodników w historii reprezentacji Brazylii. Gol na 2-0 był jego 56. trafieniem, dzięki czemu pozostawił za plecami Romario (55). Pierwsze miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Pele (77), drugi jest Ronaldo (62).

Nasza opinia:

Który to już taki mecz rosyjskiego turnieju? Mamy faworyta - w tym przypadku Brazylię - który męczy się niemiłosiernie w fazie grupowej. Kostaryka miała w pierwszej połowie niezłą okazję do strzelenia gola, podczas gdy "Canarinhos" żadnej. Lepiej było w drugiej połowie, ale pomimo większego posiadania piłki i Neymara oraz innych znakomitych ofensywnych graczy w składzie długo żaden nie umiał trafić do siatki. Brazylia, jak inni faworyci, dała kibicom kolejną zagadkę, bo wszyscy kandydaci do gry w finale na razie zawodzą i trudno jest wskazać, kto może sięgnąć po mistrzostwo świata. Fani cały czas czekają na to aż wykrystalizuje się lider w wyścigu po końcowych triumf. Czy rzeczywiście będzie nim Brazylia? Po takim meczu nie jest to oczywiste.

