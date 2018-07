Mundial 2018. Brazylijczycy próbują przełknąć porażkę, ale jest gorzej niż w 2014 r.

Reprezentacja Brazylii przegrała mecz ćwierćfinałowy mistrzostw świata z Belgią 1-2 i pożegnała się z turniejem. Choć wynik nie był tak miażdżący jak porażka na własnej ziemi z Niemcami (1-7) cztery lata temu, to zdaniem Paulinho przegrana w piątkowym meczu boli go bardziej. Z kolei Gabirel Jesus jest wściekły na swój brak skuteczności...

Naszpikowana gwiazdami i świetnie poukładana taktycznie reprezentacja Belgii zdołała wyeliminować faworyzowaną Brazylię w ćwierćfinale mistrzostw świata w Rosji. Tym samym ”Canarinhos” nie udało się zmazać plamy sprzed czterech lat, gdy przegrali na swojej ziemi w półfinale z Niemcami (1-7), a później ulegli w meczu o trzecie miejsce Holandii (0-3). Co zrozumiałe, nastroje w brazylijskiej ekipie nie są najlepsze.

- Pamiętam ten mecz z Niemcami sprzed czterech lat. Jednak dla mnie oba występy, w tym ten przeciwko Belgii, są trudne do zaakceptowania. Mistrzostwa świata w 2014 ułożyły się dla nas źle, ciężko o tym mówić. Jednak teraz jest jeszcze gorzej. Mocniej przeżywam porażkę z Belgią – wyznał Paulinho.

- Boli sposób, w jaki odpadliśmy. Walczyliśmy do ostatniej sekundy, niemal przez cały mecz dominowaliśmy i atakowaliśmy – dodał.

Z kolei napastnik Manchesteru City Gabriel Jesus nie może się pogodzić z faktem, że nie znalazł drogi do bramki. W ostatnim sezonie ligowym w barwach Manchesteru City trafiał do siatki trzynaście razy. Na mundialu musiał zadowolić się zerowym dorobkiem, choć zagrał w pięciu meczach i spędził na murawie 407 minut.

- To frustrujące. Tak ciężko pracowałem... Naprawdę jest mi bardzo ciężko. Musisz poświęcić wiele rzeczy i pracować na pełnym obrotach, by zagrać na tak wielkim turnieju. To marzenie każdego piłkarza. Od czasu debiutu w kadrze, wyjazd na mistrzostwa świata był dla mnie obsesją. Teraz wracamy do domów – wyznał.

Po raz ostatni reprezentacja Brazylii wywalczyła mistrzostwo świata w 2002 roku na turnieju rozgrywanym w Korei i Japonii.

