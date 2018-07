Mundial 2018. Cardiff City zatrudni Artioma Dziubę?

Rosja, gospodarz tegorocznych mistrzostw świata, pod wodzą selekcjonera Stanisława Czerczesowa spisuje się na turnieju bardzo dobrze. W sobotę o godz. 20 „Sborna” zagra o półfinał z Chorwacją. Jedną z kluczowych postaci drużyny jest doświadczony Artiom Dziuba. Napastnik może po mundialu trafić do Premier League.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Hiszpania - Rosja. Drugi gol. Wideo AFP

29-letni zawodnik od początku swojej kariery występował wyłącznie w rosyjskich klubach. Obecnie cały czas jest zawodnikiem Zenitu Sankt Petersburg, choć w minionym sezonie był wypożyczony do Arsenału Tuła. Być może wkrótce Dziuba po raz pierwszy zmieni klimat. „Sport Express” informuje o zainteresowaniu napastnikiem, jakie wykazuje Cardiff City.

Fanem talentu Rosjanina jest ponoć menedżer beniaminka Neil Warnock. Dziubę z Arsenałem obowiązuje jeszcze dwuletnia umowa. Dobre występy napastnika na mundialu - strzelił do tej pory trzy gole - na pewno sprawią, że oczekiwana przez jego klub cena będzie wyższa.

Po awansie do Premier League walijski klub szybko zabrał się za wzmacnianie składu. Warnock pozyskał już czterech nowych graczy, w tym napastnika Bobby’ego Reida z Bristol City, za którego „The Bluebirds” zapłacili 10 milionów funtów.

Zdjęcie