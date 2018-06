Mundial 2018. Chorwacja - Senegal 2-1 w sparingu

Pierwszy rywal reprezentacji Polski na zbliżającym się mundialu w Rosji - Senegal przegrał z Chorwacją 1-2 mecz kontrolny rozegrany w Osijeku.

Polacy w pierwszym spotkaniu na mundialu w Rosji zmierzą się z Senegalem we wtorek 19 czerwca w Moskwie.



"Biało-Czerwoni" także rozegrają dzisiaj mecz kontrolny - w Poznaniu ich rywalem będzie reprezentacja Chile (godz. 20.45).

Chorwaci od pierwszych minut zepchnęli rywali do obrony. Bardzo groźnie pod bramką Senegalu było już w 2. minucie po dośrodkowaniu z prawego skrzydła, ale Ivan Periszić nie sięgnął piłki głową. Pięć minut później z bliska "główkował" Mario Mandżukić, jednak minimalnie spudłował.



Senegalczycy cofnęli się do głębokiej defensywy i czekali na okazję do wyprowadzenie kontrataku. Gdy w końcu w 15. minucie przeciwnicy oddali im na chwilę inicjatywę, atak pozycyjny zakończył kompletnie nieudanym strzałem z ok. 40 metrów Salif Sane.

Trzy minuty później świetny rajd lewą stroną przeprowadził Sadio Mane i po jego podaniu Diafra Sakho powinien strzelić gola, ale Danijel Subaszić z trudem obronił.

Po dwóch kwadransach statystyka posiadania piłki nie zostawiała wątpliwości: 73-27 procent na korzyść Chorwatów. Nie przekładało się to jednak na liczbę groźnych sytuacji.

Krótko przed końcem Senegal miał kapitalną okazję, którą sprezentował Ivan Strinić. Stracił piłkę i Ismaila Sarr wyszedł na czystą pozycję, ale nie trafił w bramkę. Po chwili młodziutki napastnik szarpnął prawym skrzydłem, łatwo ograł Dejana Lovrena i dośrodkował, lecz Chorwatów uratował Subaszić, który przeciął podanie.



W doliczonym czasie pierwszej połowy senegalskiego bramkarza próbował zaskoczyć Luka Modrić. Piłka po jego strzale z 22 metrów przeleciała jednak półtora metra nad poprzeczką.



Wystarczyło jedno prostopadłe podanie i Senegalczycy objęli prowadzenie! Świetną piłkę od Alfreda N'Diaye dostał Ismaila Sarr, nie dał się złapać na spalonym i w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi.

Chorwaci odpowiedzieli groźnym kontratakiem, po którym Andrej Kramarić huknął w poprzeczkę.



Goście wyprowadzili kolejną kontrę w 57. minucie i Subaszić znów uratował swój zespół, tym razem wygrywając pojedynek z Mane. Znów próbował odpowiedzieć Kramarić. Mierzył w "okienko", ale Abdoulaye Diallo trącił piłkę tak, że przeleciała nad poprzeczką.

W 63. minucie Chorwatom dopisało szczęście - z wolnego strzelił Ivan Periszić, a odbita od piłkarzy w murze piłka zmieniła tor lotu, zmyliła bramkarza i wpadła do siatki.



Druga linia reprezentacji Senegalu nie nadążyła za akcją Chorwatów w 78. minucie. Pierwszy strzał Kramaricia zablokował jeden z obrońców, ale dobitka napastnika była skuteczna.

Bardzo bliski wyrównania był Mane - strzelił z wolnego, ale piłka trafiła w spojenie słupka z poprzeczką!

Chorwacja - Senegal 2-1 (0-0)

0-1 Ismaila Sarr (48.)

1-1 Ivan Periszić (63.)

2-1 Andrej Kramarić (78.)

Skład Senegalu: Abdoulaye Diallo - Lamine Gassama, Salif Sane, Kalidou Koulibaly (82. Kara Mbodji), Youssouf Sabaly - Ismaila Sarr (74. Mame Biram Diouf), Alfred Ndiaye (75. Badou Ndiaye), Idrissa Gueye (88. Cheikh Ndoye), Mbaye Niang (63. Keita Balde) - Diafra Sakho (86. Moussa Sow), Sadio Mane.

