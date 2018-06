Mundial 2018. Chorwacja uziemiła "Super Orły"

Chociaż po przegranym w marcu 0:1 meczu towarzyskim polskim kibicom mogło się wydawać, że reprezentacja Nigerii zaprezentuje się w Rosji co najmniej solidnie, to w sobotni wieczór ta teza została brutalnie zweryfikowana. Uczynili to Chorwaci, którzy w wygranym 2:0 spotkaniu potwierdzili, że na tym mundialu mogą mieć sporo do powiedzenia.

Część kibiców mogła być rozczarowana meczem jeszcze zanim brazylijski sędzia Sandro Ricci gwizdnął po raz pierwszy. Piłkarze Nigerii, jako sobotni goście, nie mogli bowiem zagrać w swoich nowych, niezwykle efektownych strojach, gdyż te kłóciłyby się z chorwacką szachownicą. Można się za to spodziewać ich w dwóch kolejnych występach "Super Orłów", gdyż zarówno przeciwko Islandii, jak i Argentynie to właśnie oni będą pełnić rolę gospodarzy.

Modrić na "8" czy na "10"?

To była główna zagadka związana ze składem "Hrvatskiej" na sobotnie starcie. W sparingach trener Zlatko Dalic próbował bowiem ustawiać swojego lidera bliżej pola karnego rywali. W meczu otwarcia zdecydował się jednak na bardziej ofensywne zestawienie, w którym Modric i Ivan Rakitic tworzyli dwójkę środkowych pomocników, a przed nimi biegał ofensywny kwartet Rebic-Perisic-Mandzukic-Kramaric. Zmieniło się to dopiero w 59. minucie, gdy w miejsce Kramarica pojawił się na murawie Marcelo Brozovic.

Szczęście debiutanta? Nie tym razem

W wieku zaledwie 19 lat, 7 miesięcy i 19 dni zadebiutował na mistrzostwach świata Francis Uzoho. W tym spotkaniu pełnym niecelnych strzałów (aż 13 w pierwszej połowie) nie miał wiele pracy, a w najważniejszych momentach zabrakło mu czegoś, co bywa określane "szczęściem debiutanta". Najpierw w 32. minucie piłka po strzale Mario Mandzukicia nie leciała w światło bramki, ale odbiła się od nogi Oghenekaro Etebo i znalazła się w siatce. Z kolei w drugiej połowie, ponownie za sprawą Madzukica, który tym razem wywalczył rzut karny, wynik z "wapna" podwyższył Luka Modric.

"Super Orły" nie polatały w Kaliningradzie

Chociaż w marcu Nigeryjczycy we Wrocławie skutecznie zneutralizowali poczynania polskiej reprezentacji, to niecałe trzy miesiące później wciąż czekają na kolejne zwycięstwo. Sobotni mecz był już piątym z rzędu, w którym "Super Orły" nie znalazły sposobu na pokonanie rywala, a przeciwko CHorwacji nie byli tego nawet bliscy. Po raz kolejny potwierdziło się, że obecnemu pokoleniu NIgeryjczyków wiele brakuje do tego z lat 90-tych. Sporą ochotę do gry wykazywał co prawda Victor Moses, ale jego dryblingi były z łatwością odczytywane przez Igora Strinica, który zawsze mógł też liczyć na pomoc jednego z kolegów. Pierwszy celny strzał Afrykanie oddali dopiero w 59. minucie, a w całym spotkaniu ani razu nie zagrozili poważnie bramce Danijela Subasica.

Sobota dniem rzutów karnych na mundialu

Aż pięć "jedenastek" podyktowali sędziowie w czterech meczach rozegranych w sobotę. Od 1966 roku tylko raz jednego dnia podyktowano ich więcej, a zdarzyło się to 24 czerwca 1998 roku. Rzut karny wykonany w 71. minucie przez Modrica był jednocześnie pierwszym skutecznie wykonanym przez Chorwatów właśnie od tamtego mundialu, gdy bramkarza rywali pokonał legendarny napastnik "Hrvatskiej" Davor Suker.

Co dalej?

Po sobotnich rozstrzygnięciach Chorwacja stała się faworytem do zwycięstwa w grupie D, a w kolejnym spotkaniu zagra z podrażnioną stratą punktów Argentyną. Z kolei Nigeryjczycy o pozostanie w turnieju walczyć będą przeciwko Islandczykom, którzy skutecznie uprzykrzyli życie Lionelowi Messiemu i jego kolegom.

Wojciech Malinowski