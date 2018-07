Mundial 2018. Co z kontuzjowaną nogą Edinsona Cavaniego?

Mimo że na murawie spędził około 70 minut, to był jego wieczór. Edinson Cavani opuścił boisko z kontuzją, ale wcześniej strzelił dwa gole Portugalii. Głównie dzięki niemu Urugwajczycy w Soczi wygrali 2-1 i awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata w Rosji. Napastnik Paris Saint-Germain ma uraz lewej łydki. Nie wiadomo, czy wystąpi w piątek przeciwko Francji.

Cavaniemu z placu gry pomagał zejść portugalski lider Cristian Ronald. 31-latek miał problemy, aby samodzielnie opuścić murawę.

- Mam nadzieję, że to nic i będę w stanie grać w następnym spotkaniu. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Poddam się badaniom i wtedy zadecydujemy, co można zrobić. Poczułem małe ukłucie w lewej łydce i nie mogłem dalej występować – powiedział po meczu Cavani.

- Opuścił murawę kontuzjowany, ale wiele więcej nie wiem. Edinson rozegrał bardzo dużo meczów i nie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek. Dokładnie przeanalizujemy jego uraz i zobaczymy, jak jest poważny. Trudno powiedzieć, czy będzie w stanie wystąpić z Francją. Czasu na rehabilitację nie jest zbyt wiele – stwierdził selekcjoner Urugwaju Oscar Tabarez.

- Starcie w Portugalią było trudne. Rywale grali dobrze. Popełniliśmy błąd, który zadecydował o utracie gola. Mamy jednak niezwykle mocny zespół. Tak naprawdę w sobotę wcale wiele nie brakowało, aby mecz zakończył się innym wynikiem – przyznał.

Spotkanie Urugwaju z Francją 6 lipca o godzinie 16. Mecz o awans do półfinału odbędzie się w Niżnym Nowogrodzie.



