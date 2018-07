Mundial 2018: Cztery kolejne mundiale Brazylii bez medalu

Piłkarze Brazylii, którzy jako jedyni uczestniczyli we wszystkich 21 turniejach finałowych mistrzostw świata, po raz piąty w historii odpadli w ćwierćfinale. W piątek przegrali w Kazaniu z Belgią 1-2.

Zdjęcie Brazylia /Getty Images



Canarinhos są też najbardziej utytułowani, gdyż pięciokrotnie zdobyli miano najlepszej drużyny globu. Po raz ostatni udało im się to w 2002 roku, zatem na szósty tytuł będą czekać co najmniej 20 lat, bo do 2022 roku. 24 lata dzieliły ich triumf w MŚ między 1970 a 1994 rokiem.



Osiągnięcia Brazylii w piłkarskich MŚ (21 startów):