Mundial 2018. Dalić zapewnia: Paliwa w baku nam nie zabraknie

Za nami wielkie ćwierćfinałowe emocje, które zakończyły się sukcesem drużyny z Bałkanów. Chorwacja po bardzo zaciętym oraz wyczerpującym spotkaniu w serii rzutów karnych pokonała 4-3 Rosję i awansowała do najlepszej czwórki mundialu. – Mieliśmy wiele szczęścia – powiedział selekcjoner zwycięzców Zlato Dalić. We wtorek mecz o finał z Anglią.

Po regulaminowym czasie gry był remis 1-1, a po dogrywce 2-2. Decydowała zatem seria "jedenastek", w której więcej zimnej krwi zachowali ludzie 51-letniego szkoleniowca. Tak samo było w meczu 1/8 finału przeciwko Danii.

- Gratulacje dla moich chłopaków, ale Rosjanie walczyli dobrze. To nie był piękny mecz. To była walka o półfinał. Mieliśmy w niej więcej szczęścia. Byłem skoncentrowany przez całe spotkanie, ale po ostatnim rzucie karnym wykorzystanym przez Ivana Rakiticia wszystko ze mnie wyszło. Poczułem niesamowitą ulgę. Uszczęśliwiliśmy siebie, ale także wszystkich w Chorwacji. Te emocje po prostu ze mnie wyleciały. Nie płaczę często, jednak w tym momencie miałem dobre usprawiedliwienie. Nasza drużyna jest w półfinale. To wspaniały sukces – mówił Dalić.

- Oczywiście zostało nam jeszcze trochę mocy, aby walczyć z Anglikami. Nie chcemy się zatrzymywać. Postaramy się rozegrać nasz najlepszy mecz właśnie w środę. Mamy być może przed sobą jeszcze dwa spotkania. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Na tym turnieju dajemy z siebie wszystko. To będzie kolejna batalia, ale w pełni w nas wierzę - dodał.

Anglia w drodze do półfinału bez większego trudu pokonała w sobotę Szwecję 2-0. Spotkanie Chorwatów z ekipą "Trzech Lwów" odbędzie się w środę o godz. 20 na stadionie Łużniki w Moskwie.