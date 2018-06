Mundial 2018. Dania - Francja: Remis na zamówienie

W meczu grupy C piłkarskich mistrzostwach świata pomiędzy Danią i Francją obu drużynom pasował wynik remisowy. Takim też rozegrane na Łużnikach spotkanie się zakończyło, chociaż trochę szkoda, że zamiast np. pasjonującego 3-3 oba zespoły zdecydowały, że nudne 0-0 wystarcza im całkowicie. Było to jednocześnie pierwsze 0-0 na rozgrywanym w Rosji mundialu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Dania - Australia. Pierwszy gol. Wideo AFP

Przed trzecią serią spotkań tylko Australijczycy mieli jeszcze szansę na rozbicie francusko-duńskiego duetu na czele grupy C. "Socceroos" już w pierwszej połowie stracili jednak gola w meczu z Peru i ostatecznie przegrali go 0-2, czym sami pozbawili się nawet teoretycznej możliwości na powalczenie o fazę pucharową.

Reklama

Na plus: Andreas Christensen & Simon Kjaer

Obaj ci środkowi obrońcy pokazali we wtorek Olivierowi Giroud, jak duża różnica dzieli grę przeciwko anonimowym obrońcom z Peru, a solidnym i ogranym na wysokim poziomie w Europie stoperom duńskim. Francuzi często chcieli grać przez swojego środkowego napastnika, ten jednak przegrał zdecydowaną większość pojedynków. Gdy raz nadarzyła mu się okazja do strzału, to piłkę akurat miał na swojej prawej nodze i zapewne nikt na Łużnikach nie był zdziwiony, że uderzenie okazało się bardzo niecelne.

Na minus: Thomas Lemar

Występujący na co dzień w AS Monaco skrzydłowy był jednym z piłkarzy, którzy we wtorek otrzymali od Didiera Deschampsa szansę na grę od pierwszej minuty. Zaprezentował się jednak wybitnie źle, nie udawały mu się ani dryblingi, ani rajdy, a niektórych podań za linię boczną powstydziłby się nawet Grzegorz Krychowiak w zaprezentowanej na rosyjskim mundialu formie.

Liczba meczu: 65

Mniej więcej w tej właśnie minucie Duńczycy uznali, że nie chcą już przekraczać połowy rywala i gdy tylko była taka możliwość, to skoncentrowali się na grze "ja do ciebie, ty do mnie" w okolicach własnego pola karnego. Minimalnie więcej chęci do gry wykazywali Francuzi, a celował w tym Nabil Fekir, który po wejściu na murawę w 68. minucie oddał dwa groźne strzały zza pola karnego. Po pierwszym z nich piłka wylądowała jednak na bocznej siatce, a z drugim poradził sobie Kasper Schmeichel.

Nasze podsumowania

Szczerze współczujemy kibicom, którzy wydali na rozegrane w Moskwie spotkanie choć jedno euro. Francja i Dania zrobiły jednak to, co do nich należało. "Trójkolorowi" awansowali z pierwszej pozycji w grupie C i w 1/8 finału być może zagrają w hitowym starciu z Argentyną. Z kolei Duńczycy najprawdopodobniej zmierzą się z Chorwacją i chociaż nie będą na pewno w tej parze faworytem, to stać ich na uprzykrzenie życia piłkarzom "Hrvatskiej".

Wojciech Malinowski