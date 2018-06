Mundial 2018. Dania - Meksyk 2-0 w sparingu

W ostatnim dla obu zespołów meczu towarzyskim przed mundialem Dania pokonała w Kopenhadze Meksyk 2-0. Bramki zdobyli Yussuf Poulsen i Christian Eriksen. Choć wynik na to nie wskazuje, do momentu przeprowadzenia sześciu zmian przez trenera Juana Carlosa Osorio to Meksyk był lepszym zespołem.

Na początku meczu to Meksykanie starali się prowadzić grę, gospodarze wyszli za to wysokim pressingiem i próbowali organizować szybkie ataki po przejęciu piłki. Pierwsi dobrą okazję stworzyli sobie Duńczycy. Z 18 metrów uderzał Eriksen, piłka po jego strzale przeleciała jednak pół metra ponad bramką Guillermo Ochoy.

Z czasem okazało się, że trenerzy obu zespołów mieli podobny plan taktyczny na to spotkanie. Polegał na zdominowaniu środka pola i naciskaniu na defensywę rywala. W związku z tym okazje bramkowe piłkarze stwarzali sobie głównie wtedy, kiedy obrońcy przeciwnika stracili piłkę. Walka o środek pola była zacięta. W Danii aktywny był przede wszystkim lider zespołu Eriksen, akcje podopiecznych Osorio napędzał Jesus Corona.

W 33. minucie Kasper Schmeichel złapał piłkę po strzale Hectora Herrery. Przed końcem pierwszej połowy znów szczęścia spróbował rozgrywający Tottenhamu, który po sprytnie rozegranym rzucie rożnym znalazł się w dobrej dla siebie pozycji strzeleckiej. Tym razem uderzył jednak obok bramki Ochoi.

W przerwie meczu obaj trenerzy dokonali zmian. Na boisku pojawili się m.in. 39-letni Rafael Marquez w reprezentacji Meksyku oraz Kasper Dolberg i Martin Braithwaite w zespole gospodarzy. To właśnie ta ostatnia dwójka przeprowadziła pierwszą groźną okazję z drugiej połowie. Skrzydłowy Bordeaux dograł do napastnika Ajaxu, ale 20-latek stojąc siedem metrów od bramki Ochoi uderzył niecelnie.

W drugiej części gry przewagę miał Meksyk. Podopieczni Osorio wykonywali dużo stałych fragmentów gry i mimo przewagi wzrostu gospodarzy, stwarzali z nich zagrożenie. Po godzinie gry trener Meksyku zmienił aż sześciu podstawowych zawodników z pola. Wówczas inicjatywę przejęli Duńczycy.

W 71. minucie gospodarze strzelili gola. Eriksen znakomicie podał do Yussufa Poulsena, a piłkarz RB Lipsk zwiódł obrońcę i efektownym strzałem z 18 metrów pokonał Ochoę. Dwie minuty później prowadzenie podwyższył rozgrywający Tottenhamu. Dostał dobre podanie za plecy obrońców od Henrika Dalsgaarda i bez kłopotów pokonał bramkarza Meksyku strzałem z pola karnego.

Kilka minut później Poulsen doznał drobnego urazu. Age Hareide zareagował natychmiast i wprowadził za niego Victora Fischera.

W końcówce meczu o krok od zdobycia bramki dla Meksyku, a swojej 50. w reprezentacji był Javier Hernandez, w dobrej sytuacji trafił jednak w słupek.

Dania - Meksyk 2-0 (0-0)

Bramki: Poulsen (71.), Eriksen (73.)

Boro