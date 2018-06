Mundial 2018. Danny Rose: Nie jedźcie do Rosji!

Reprezentant Anglii Danny Rose wyznał publicznie, że zaapelował do swojej rodziny, aby nie jechała na mundial do Rosji. Piłkarz obawia się o bezpieczeństwo bliskich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ Rosja 2018. Soczi - tam zamieszka reprezentacja Polski. Wideo © 2018 Associated Press

- Nie martwię się o siebie. Powiedziałem rodzinie, że nie chcę, aby jechała, bo boję się rasizmu i innych rzeczy, które mogą się tam wydarzyć. Nie chcę martwić się o bezpieczeństwo bliskich podczas rozgrywania meczów na mistrzostwach - powiedział Rose.

Reklama

- Mój ojciec był bardzo zdenerwowany, słyszałem to w jego głosie. Powiedział, że nie będzie miał kolejnej szansy oglądania mnie na mistrzostwach świata. To był emocjonalny moment. To smutne, ale tak będzie lepiej. Rosja w jakiś sposób otrzymała prawo do organizacji mistrzostw świata i wszyscy musimy się z tym pogodzić - dodał Rose.



Piłkarz pochodzący z Doncaster, a grający obecnie w Tottenhamie, przyznał, że jego bliscy padali wielokrotnie ofiarami rasistowskiego zachowania. Rose nie chce, aby ponownie ucierpieli, a zdaje sobie sprawę z tego, że rasizm w Rosji jest dużym problemem.

Przypomniał, że za rasistowskie ekscesy podczas meczu z Francją na rosyjską federację piłkarską nałożono śmiesznie niską karę w wysokości 25 tys. euro (22 tys. funtów).



- Nie chcę wyjść na kogoś aroganckiego, ale gdybym został ukarany grzywną w wysokości 22 tys. funtów, to nawet bym tego nie zauważył. To śmieszna kara - skomentował.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niemcy - Anglia 2-3. Skrót meczu © 2016 Associated Press