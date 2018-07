Mundial 2018. Dele Alli: Na tym turnieju nie boimy się nikogo

To będzie ostatni ćwierćfinałowy mecz rosyjskiego mundialu. We wtorek o godzinie 20 w Moskwie Anglia zmierzy się z Kolumbią. Dele Alli ostatnio pauzował z powodu lekkiego urazu uda, ale podczas walki o najlepszą czwórkę ma być do dyspozycji selekcjonera Garetha Southgate’a. – Jestem pewny siebie. Chcę strzelić gola – zapewnił 22-latek.

Zdjęcie Dele Alli /Getty Images

W ostatnim meczu w grupie G Anglicy przegrali z Belgią 0-1 i zakończyli zmagania w pierwszej fazie na drugim miejscu. Teraz ich rywalem będzie zwycięzca "polskiej" grupy, a więc Kolumbia.

Wiele będzie zależało od pomocnika Tottenhamu. Dele Alli doznał kontuzji uda podczas pierwszego spotkania z Tunezją. Grał jednak do końca wygranego 2-1 spotkania.

- Jestem zadowolony, że trener Southgate zostawił mnie na murawie. Miałem podobną kontuzję w czasie meczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i strzeliłem dwa gole. Byłem szczęśliwy, że nie opuściłem boiska także i teraz – mówił Alli.

On w karierze zdobywał już wiele bramek w najważniejszych starciach. Kibice liczą, że teraz będzie podobnie. – Słyszałem takie głosy, ale ja chcę jak najlepiej prezentować się w każdym kolejnym meczu. Różne zespoły sprawiają, że na murawie są zawsze odmienia wyzwania. W Premier League też jest inaczej, gdy grasz z rywalami z dołu i góry tabeli. Czasem zawodnik ma więcej miejsca na murawie, a czasem o wiele mniej. Ja po prostu chcę strzelać gole każdemu przeciwnikowi. Podczas mistrzostw świata spotykasz się z ekipami o najwyższym poziomie. Najlepsze reprezentacje i zawodnicy grają przeciwko sobie. Ale ja i cały zespół nie boimy się nikogo. Nie zamierzamy się chować – zapewnił 22-letni Dele Alli.

- Chcę pomóc zespołowi. Jestem pewny siebie. Być może dojdzie w tym meczu do serii rzutów karnych. Pracowałem mocno nad tym elementem. Postaramy się zrobić wszystko, aby sytuacja nie wymknęła się spod naszej kontroli. Wiele zmieniliśmy w ostatnim czasie w naszym myśleniu – dodał gwiazdor Tottenhamu.

Podczas mistrzostw świata we Francji w 1998 roku Anglicy w fazie grupowej pokonali Kolumbię 2-0.