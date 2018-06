Mundial 2018. Deschamps stanął w obronie wygwizdanego Pogdby

Francja pokonała w piątek Włochy 3-1 w meczu towarzyskim przed mistrzostwami świata, ale pomocnik "Trójkolorowych" Paul Pogba nie będzie miło wspominać spotkania z Nicei, bo został wygwizdany przez część publiczności, kiedy w 86. minucie schodził z boiska. Selekcjoner Didier Deschamps stanął później w obronie zawodnika.

- Gwizdy pod adresem Paula Pogdby? Nie były zarezerwowane tylko dla niego, w pewnym momencie, kiedy trzymaliśmy piłkę też dało się je słyszeć - stwierdził trener reprezentacji Francji.

Nicejska publiczność okazała się wyjątkowo wymagająca, bo w chwili, kiedy Pogba opuszczał murawę zmieniany przez Stevena N'Zonziego gospodarze prowadzili 3-1 po trafieniach Samuela Umtitiego, Antoine'a Griezmanna oraz Ousmane Dembele.

- Kibice woleliby pięć, sześć goli, ale to jest wysoki poziom, gramy przeciwko innej mocnej drużynie i piłkarze zrobili to, co do nich należało. Czy to ich dotyka? Nie wiem. Ja nie będę tego pamiętać i lepiej by było, gdyby zawodnicy zrobili tak samo - zasugerował szkoleniowiec.

Francuscy piłkarze mogli wygrać nawet więcej, gdyby piłka nie obijała bramki po strzałach Dembele i N'Golo Kante.

- W drugiej połowie marnowaliśmy więcej okazji, ale mamy umiejętność ich szybkiego stwarzania. Piłkarze pokazali odpowiednie nastawienie. Nie możemy się tym jednak zbytnio zachłysnąć, czeka nas jeszcze ostatni etap przygotowań. Musimy utrzymywać odpowiedni poziom entuzjazmu i ambicji. Nie robimy wszystkiego perfekcyjnie, ale mamy dobre nastawienie - podkreślił Didier Deschamps.

Francuzi są jednymi z faworytów do gry o medale w Rosji. Trójkolorowi rozpoczną turniej od spotkania z Australią 16 czerwca, po czym w grupie C zmierzą się jeszcze z Peru oraz Danią.

