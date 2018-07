Mundial 2018. Didier Deschamps nie patyczkował się z dziennikarzem z Rosji

"Co pan sądzi o grze Rosjan i czy jest pan szczęśliwy, że Francja nie trafiła na gospodarzy" - to pytanie rozsierdziło selekcjonera Francuzów Didiera Deschampsa. Deschamps mógł pójść w oficjalne "bla-bla", powiedzieć jak to "Sborna" dzielnie walczyła i była świetnie ustawiona. Nie zachował się jak dyplomata, tylko rozprawił się z dziennikarzem z Rosji.

Na pytanie o to, jak mu się podobała gra Rosji i czy jest zadowolony z tego, że na nią nie trafił Didier zripostował ostro:

- Poważnie? Chce pan, żebym opowiadał o Rosji? Z jakiego powodu mam o niej opowiadać, w perspektywie półfinału? Na Sali jest pełno dziennikarzy francuzkich i belgijskich! Proszę o kolejne pytanie - nie patyczkowa się szkoleniowiec Francuzów.

Zapytany o to, jak gra Belgia. Didier Deschamps odparł:

- Fantastycznie, szybko. Niełatwo za nią nadążyć, a to klucz do powodzenia. Wydaje mi się jednak, że będziemy przygotowani równie dobrze jak na wcześniejszych rywali - podkreślał.

Jaka będzie rola N’Golo Kante w meczu z Belgią?

- Będzie miał swoje obowiązku, tak jak w każdym meczu. Chciałbym, aby jego gra dostarczała nam jak najwięcej pożytku. To jeden z ważniejszych piłkarzy dla Francji - uważa Deschamps. - Nie wystarczy po prostu odebrać piłkę, ale należy ją jeszcze dostarczyć w odpowiedni punkt. N’Golo to potrafi.

Kante został wybrany we Francji Piłkarzem Roku 2017, co nieczęsto się zdarza defensywnym piłkarzom.

Didier komplementuje też Belgów ("Wspaniałe pokolenie zawodników, grających w czołowych klubach świata") i ich trenera Roberto Martineza (("Bardzo go szanuję").

Później jednak dodał o trenerze Belgów:

- Nie chcę nic ujmować Martinezowie, ale on w sporej mierze korzysta z pracy poprzednika - Wilmotsa i czerpie zyski z najbardziej utalentowanego pokolenia, jaki zdarzył się Belgom. Będę sprawiedliwy - trzeba umieć to wykorzystać i Martinezowi to się udaje - uważa Deschamps.

