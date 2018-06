Mundial 2018: Didier Deschamps wezwał Antoine Griezmanna do tablicy

Niczym w szkole selekcjoner "Trójkolorowych" Didier Deschamps przywołał Antoine'a Griezmanna do siebie. Zdaniem szkoleniowca lider francuskiej ofensywy musi dać z siebie więcej, aby zapewnić sobie miejsce w składzie na kolejny mecz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Koźmiński: Przetestowałem bark Glika. Wideo INTERIA.TV

Antoine Griezmann strzelił pierwszego gola w meczu z rzutu karnego, którego Francuzi dostali po zastosowaniu VAR. Jednak wicemistrzowie Europy, stawiani w roli jednego z faworytów turnieju, rozczarowali mimo zwycięstwa. Wyrównującą bramkę także z jedenastu metrów zdobył Mile Jedynak. Jednak samobójcze trafienie Aziza Behicha zapewniło 3 punkty "Trójkolorowym".

Reklama

Gra piłkarzy znad Sekwany nie zachwyciła. Tylko 70 minut na boisku spędził napastnik Atletico Madryt. W miejsce Griezmanna pojawił się Olivier Giroud. Jednak selekcjoner Didier Deschamps zapewnia, że nie była to kara. - Antoine to Antoine. On jest naszym ofensywnym liderem i zostanie nim nadal - wytłumaczył były pomocnik m.in. Juventusu Turyn, mistrz świata i Europy z kadrą.

W ostatnich 5 spotkaniach na dużych turniejach Antoine Griezmann był zaangażowany w 8 bramek Francuzów.

Zgodnie z zapowiedziami Deschampsa napastnik, który zadeklarował, że zostaje w Madrycie, znajdzie się w wyjściowym składzie na czwartkowe spotkanie grupy C przeciwko Peru.