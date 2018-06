Mundial 2018. Diego Forlan radzi jak zatrzymać Portugalię

Niezbyt odkrywczą radę ma dla swoich rodaków Diego Forlan przed meczem 1/8 finału mistrzostw świata. – Jeżeli Urugwajczycy zatrzymają Cristiana Ronalda, to zastopują w ten sposób 50 procent Portugalii – najlepszy piłkarz mundialu 2010 roku zapowiadał sobotni mecz na stadionie w Soczi.

Znakomity przed laty napastnik obecnie znajduje się w obszernym panelu ekspertów stacji BBC. Na temat jednego z hitów pierwszego etapu fazy pucharowej rosyjskiego mundialu miał okazję porozmawiać na antenie piątego programu brytyjskiego radia. I poza oczywiste oczywistości nie wyszedł. Według niego kluczem do pokonania mistrzów Europy jest znalezienie sposobu na najlepszego z nich.

- Cristiano to lider. Strzela gole, bardzo ważne gole. Bez niego nie ma 50 procent tej drużyny i my musimy zadbać o to, aby Portugalia tę właśnie połowę utraciła – 112-krotny reprezentant "Los Charruas" apelował do swoich następców.

I choć klasę supergwiazdora Realu Madryt docenia, to mimo to wierzy w defensywny plan, jaki na ten mecz mieć będzie jedyna drużyna, która na tych mistrzostwach jeszcze bramki nie straciła. – Oczywiście Cris jest znakomitym piłkarzem, ale jestem pewien naszej obrony i tego, jak sobie w sobotę poradzi. Mamy znakomitą grupę piłkarzy ustawionych bezpośrednio przed piłkarzem i jesteśmy po prostu drużyną grającą defensywny futbol. Czyli na CR7 najlepszy – chwalił zespół Oscara Tabareza.

Nawet jeżeli Urugwaj przejdzie przez portugalską przeszkodę, to w ćwierćfinale może czekać tę drużynę powtórka z rozrywki. Kolejny mecz z zespołem, w którym wszystko zależy od jednej postaci, czyli prowadzoną przez Leo Messiego Argentynę, która w 1/8 zagra z Francją.



