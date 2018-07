Mundial 2018. Do półfinałów dotarli najmłodsi - Anglia i Francja

Nieco ponad 26 lat - tyle wynosi średnia wieku reprezentacji Anglii i Francji. Oprócz gry na boisku, ciekawostką półfinałów będzie właśnie młody wiek piłkarzy.

19-letni Kylian Mbappe (z trenerem Didierem Deschampsem) to najmłodszy półfinalista MŚ w Rosji.

Już we wtorek o godz. 20, w bitwie o awans do finału MŚ Francja zmierzy się z Belgią, zaś w środę, również o godz. Chorwaci rozegrają mecz z Anglią. Rywalizacja na mistrzostwach świata nabiera tempa i powoli zbliża się do decydującego pojedynku.

Oprócz gry na boisku, ciekawostką półfinałów jest średnia wieku piłkarzy. Wśród czterech półfinalistów możemy znaleźć dwie z trzech najmłodszych drużyn na mistrzostwach świata. Francja i Anglia zajęły drugie (26 lat i 10 dni) i trzecie miejsce (26 lat i 17 dni), tuż za Nigerią.

W tym samym rankingu Belgia i Chorwacja zajęły odpowiednio 13. i 15. miejsce. Przeciętny wiek Belga to 28 lat i 3 miesiące. Chorwaci są najstarszym zespołem w gronie półfinalistów, mają przeciętnie po 29 lat.

