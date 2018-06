Mundial 2018. Dziwny scenariusz na rozstrzygnięcie w grupie D

Argentyńczycy po beznadziejnych dwóch występach na mundialu w Rosji muszą wygrać z Nigerią i liczyć na to, że Islandia straci punkty z Chorwacją, jeśli chcą awansować do 1/8 finału. Ale może się zdarzyć również dziwny scenariusz w grupie D, o ile los spłata wyjątkowych rozmiarów figla, czyli losowanie o fazę pucharową.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Argentyna płacze, Chorwacja się bawi. Wideo Eurosport

Załóżmy, że we wtorek Argentyna pokonuje Nigerię 2-0, a Islandia Chorwację 2-1. O kolejności w grupie przy równej liczbie punktów (w tym przypadku po 4) decydowałaby różnica bramek, która wyniosłaby w tych okolicznościach po -1 (po trzy strzelone i cztery stracone), więc także nie przynosiłaby rozstrzygnięcia

Reklama

Następnie decyduje liczba strzelonych goli, a jeśli jest równa, a w tym przypadku tak by było, to kolejno patrzy się na wynik bezpośredniego meczu, później różnicę goli w meczu bezpośrednim i liczbę goli strzelonych w meczu bezpośrednim.

Ale to także nie rozwiązywałoby kwestii zajęcia drugiego miejsca w grupie D, bo Argentyna zremisowała z Islandią 1-1.

Wtedy do gry wchodzi współczynnik Fair Play, czyli minusowe punkty za kartki: -1 za każdą żółtą, -3 za czerwoną po dwóch żółtych, -4 za bezpośrednią czerwoną i -5 za najpierw żółtą i później czerwoną)

Islandczycy w dwóch meczach nie dostali ani jednej kartki, podczas gdy Argentyńczycy mają ich na koncie trzy ze spotkania z Chorwacją.

Istnieje zatem bardzo nietypowy scenariusz, zakładający zwycięstwo Argentyny 2-0 z Nigerią bez żadnych upomnień i zwycięstwo Islandii 2-1 z Chorwacją z trzema żółtymi kartkami Islandczyków. Co wtedy? O tym, kto wszedłby do 1/8 finału, zdecydowałoby losowanie. Musiałby to jednak być wyjątkowych rozmiarów zbieg okoliczności.

Natomiast w przypadku równej liczby punktów Nigerii oraz Islandii, z grupy wychodzą Nigeryjczycy, którzy pokonali Islandczyków 2-0.

kip