Mundial 2018. Eriksson: Nie lekceważyć Szwedów

Były selekcjoner Anglików Sven-Goran Eriksson przestrzega przed zlekceważeniem Szwecji w ćwierćfinale mistrzostw świata. - Szwecja nie ma Kane'a, Sterlinga albo Neymara, ale ma kolektyw - podkreślił na antenie Sky Sports szwedzki opiekun reprezentacji "Trzech Lwów" z lat 2001-2006.

We wtorek w meczu 1/8 finału z Kolumbią Anglia trzymała swoich kibiców w niepewności do ostatniej serii konkursu rzutów karnych. Ostatecznie w dramatycznych okolicznościach wyszarpała zwycięstwo 4-3 i przełamała klątwę. Do tej pory na mistrzostwach świata Anglicy nigdy nie wygrali konkursu "jedenastek".

- Wspaniale było zobaczyć zwycięstwo Anglii po karnych. Byli bardzo mocni psychicznie. Parę tygodni temu powiedziałem, że Anglia może zajść daleko. To młodzi, głodni piłkarze. Szło im bardzo dobrze, byli lepszym zespołem i zasłużyli na to, żeby być w tym miejscu - pochwalił Szwed.

- Ale jeśli Anglia myśli, że w sobotę czeka ją łatwy mecz, to jest w wielkim błędzie. Uważam, że będzie bardzo ciężko. Ciężko będzie też Szwecji, ale strzelić im gola jest piekielnie trudno - stwierdził Sven-Goran Eriksson.

Ćwierćfinał mistrzostw świata Szwecja - Anglia w sobotę w Samarze. 70-letniemu Erikssonowi ciut bliżej do reprezentacji Anglii, którą w przeciwieństwie do Szwecji prowadził przez pięć lat. Dlatego też doświadczony szkoleniowiec mówi, że trochę czuje się Anglikiem.

- Anglia ma piłkarzy, którzy mogą coś zrobić w pojedynkę. Jest Harry Kane czy Raheem Sterling. Ale kiedy mówię, że ciężko jest pokonać Szwecję, nie przesadzam. Włochy próbowały przez 180 minut i nie zdobyły bramki. Niemcy wygrali dopiero po rzucie wolnym w doliczonym czasie. Nie mogę się już doczekać tego meczu. Szanse oceniam 50/50 - stwierdził.

- Szwecja nie ma Kane'a, Sterlinga albo Neymara. Ale ma kolektyw. Dokonują wielkich rzeczy razem i pracują niesamowicie ciężko. Jeśli jeden nie może grać, wchodzi drugi i nie widać różnicy - ostrzegł Anglików Sven-Goran Eriksson.

