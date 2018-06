Mundial 2018. Essam El Hadary: Jesteśmy ofiarami rozwoju piłek

Weteran boisk z reprezentacji Egiptu bramkarz Essam El Hadary, który jest najstarszym piłkarzem na mundialu w Rosji, nie ma wątpliwości, że wszyscy golkiperzy są ofiarami FIFA. Chodzi o coraz nowocześniejsze piłki, jakie na każde mistrzostwa świata przygotowuje Adidas.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. SVARige, Belgra i Harry Ending, czyli podsumowanie 5. dnia MŚ w Rosji. Wideo Eurosport

Doświadczony bramkarz debiutował w egipskiej kadrze w 1996 roku i od tamtego czasu latały w jego stronę najróżniejsze piłki. FIFA wraz z dostarczającym je na mundial Adidasem stara się, aby co cztery lata przygotowywano jeszcze nowocześniejsze egzemplarze. Na futbolówkami pracują specjaliści od aerodynamiki.

Reklama

W projektowaniu stosuje się najnowsze osiągnięcia technologiczne. Zasada jest taka, że im większy rozwój w produkcji piłek, tym większe problemy bramkarzy. Ci narzekają na postęp od lat. Ogromna histeria zapanowała na mundialu 2010 w RPA, gdzie grano piłką Jabulani. Legendarny Gianluigi Buffon mówił wprost, że futbolówka jest okropna.

- Tak, jesteśmy ofiarami FIFA i cały czas rozwijającego się futbolu. Co cztery lata są nowe piłki - powiedział El Hadary przed kluczowym meczem Egiptu z Rosją we wtorek. 45-latek miał być najstarszym zawodnikiem w historii, jaki zagrał na mistrzostwach świata, ale w pierwszym meczu grupy A przeciwko Urugwajowi selekcjoner Egiptu postawił na Mohamed El-Shenawy’ego. El Hadary czeka więc na swoją szansę.

- Piłkarzom z pola łatwiej zaakceptować zmiany niż bramkarzom. Czasami są problemy, a bramkarze są ofiarami. Z nowymi piłkami zawsze musimy jak najwięcej popracować. Ta piłka też stwarza pewne problemy, ale jako bramkarze musimy być gotowi - mówił.

Golkiperzy narzekają przede wszystkim na nieprzewidywalność lotu piłek, co utrudnia znacznie ich odbijanie, nie mówiąc już o wyłapywaniu strzałów. Bramkarz jest w stanie złapać w meczu w sumie niewiele piłek.

W Rosji obyło się na razie bez większych bramkarskich wpadek, poza klopsem Davida de Gei w meczu z Portugalią. Hiszpan kuriozalnie przepuścił piłkę, o której mówił wcześniej, że "jest dziwna", po strzale z dystansu Cristiano Ronaldo.

Wydaje się, że futbolówka Telstar 18 może sprzyjać strzałom z rzutów wolnych. Zaledwie po niecałej pierwszej kolejce grupowej zdobyto już trzy gole w ten sposób, czyli tyle, ile w całym poprzednim turnieju w Brazylii.

Adidas zapewnił o wytrzymałości piłki, ale rzeczywistość wygląda inaczej, bo w spotkaniu Australii z Francją aż poproszono o wymianę dwóch nienadających się do gry futbolówek.

- Piłkę mocno krytykowano, ale teraz niczego nie można zmienić. Sponsor przywozi sprzęt na turniej, a my musimy jakoś sprawić, żeby piłka kleiła się do naszych dłoni. Technologia się rozwija. Piłkarze strzelają gole z 40 metrów. Piłka to piłka, co mogę więcej powiedzieć - mówił dyplomatycznie Igor Akinfiejew, bramkarz reprezentacji Rosji.

kip

Zdjęcie Essam El Hadary / PAP/EPA