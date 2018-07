Mundial 2018. Fernando Hierro: Wierzymy w siebie, to najważniejsze

Trener piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Fernando Hierro przyznał przed niedzielnym meczem 1/8 finału mundialu z Rosją w Moskwie, że jego zespół wierzy w swoje umiejętności, a to – jak zaznaczył - najważniejsze. Hiszpanie nie przegrali 23 ostatnich meczów, licząc z towarzyskimi. To najdłuższa seria ze wszystkich uczestników mundialu 2018. Początek spotkania na Łużnikach o godz. 16 czasu polskiego.

- Mamy bardzo klarowny plan w naszych głowach. Wiem, co reprezentują Rosjanie, analizowaliśmy ich grę, słabe i mocne strony. Trenowaliśmy ostatnio bardzo dobrze. Jesteśmy odpowiednio przygotowani fizycznie i mentalnie. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Mamy dużo wiary i zaufania w nasz zespół, a to najważniejsze – podkreślił Hierro na sobotniej konferencji prasowej w Moskwie.

Hiszpania nie ma dobrych wspomnień z meczów z gospodarzami turniejów. Np. podczas mistrzostw świata 2002 odpadła po rywalizacji z Koreą Południową (porażka w ćwierćfinale w rzutach karnych - Hierro grał w tym meczu), a na Euro 2004 uległa w fazie grupowej Portugalii 0-1 i też pożegnała się z imprezą.

- Dlaczego spoglądamy w lusterko wsteczne? Dlaczego patrzymy w przeszłość? Liczy się niedzielny mecz. Wszystko inne jest zupełnie nieistotne – podkreślił Hierro.

- Futbol jest grą błędów, a z reguły wygrywa ten, kto mniej ich popełni. Musimy być inteligentni w niedzielnym meczu – dodał selekcjoner, który objął tę funkcję tuż przed mundialem (wcześniej był dyrektorem sportowym reprezentacji). Zastąpił zwolnionego za związanie się z Realem Madryt Julena Lopetegui.

Tymczasowy szkoleniowiec doprowadził drużynę do pierwszego miejsca w grupie B, ale po trzech ciężkich meczach. Niektórzy zwracają uwagę na słabość hiszpańskiej defensywy, która straciła tutaj już pięć goli. Kolejno – 3-3 z Portugalią, 1-0 z Iranem i 2-2 z Marokiem, dzięki bramce zdobytej w dopiero w doliczonym czasie gry (po wideoweryfikacji).

Piłkarze Hierro zdają sobie sprawę, że chwila dekoncentracji na Łużnikach może kosztować ich bardzo wiele.

- Jesteśmy profesjonalistami. Musimy być skoncentrowani i wiedzieć o tym, że jeden błąd może odesłać nas do domu – podkreślił David Silva.

W trzech ostatnich potyczkach z Rosjanami strzelili 10 goli – wygrali 4-1 i 3-0 w 2008 roku (w fazie grupowej oraz w półfinale mistrzostw Europy) i zremisowali 3-3 w towarzyskim spotkaniu w listopadzie 2017 w Sankt Petersburgu.

Chwilę po zakończeniu sobotniej konferencji podopieczni trenera Hierro rozpoczęli trening na Łużnikach. Ulewa i gradobicie, jakie przeszły nad Moskwą, wówczas już ustąpiły, więc zajęcia mogły się odbyć zgodnie z planem.

