Mundial 2018. FIFA ukarała Niemców za prowokacyjne zachowanie

Po pięć tysięcy franków szwajcarskich (4340 euro) będą musieli zapłacić dwaj pracownicy Niemieckiego Związku Piłki Nożnej za to, że swoim zachowaniem prowokowali Szwedów w końcówce meczu na mundialu.

Niemcy potrzebowali kompletu punktów w starciu ze Szwedami i zwycięskiego gola strzelili dopiero w piątej minucie doliczonego czasu gry. Gdy Toni Kroos trafił do siatki, Niemcy zaczęli szaleć z radości, a zachowanie niektórych Szwedzi odebrali jako prowokację i doszło do przepychanek.

Niemcy szybko przeprosili rywali. "To był emocjonalny mecz. Na koniec reakcja części naszego sztabu w kierunków Szwecji była zbyt emocjonalna. To nie w naszym stylu. Już przeprosiliśmy szwedzkiego trenera i jego drużynę za to zajście" - niemiecka federacja poinformowała na Twitterze.

Pomimo tego, Komitet Dyscyplinarny FIFA ukarał szefa biura Georga Behlaua i Ulricha Voigta z wydziału mediów niemieckiej federacji grzywną w wysokości 5000 franków (4340 euro).



Niemiecki związek zapowiedział także, że żaden z nich nie będzie pełnił żadnych funkcji na stadionie podczas ostatniego grupowego meczu z Koreą Południową (środa 16.00).

FIFA ukarała także trenera serbskiej reprezentacji Mladena Krstajicia, który w skandaliczny sposób skrytykował niemieckiego sędziego Feliksa Brycha. "Chciałbym wysłać go do Hagi" - powiedział, nawiązując do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości dla byłej Jugosławii.

Krstajić ma zapłacić 5000 franków.



