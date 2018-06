Mundial 2018. Francja - Argentyna 4-3

Francja wygrała 4-3 z Argentyną w Kazaniu w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Ten mecz na stałe zapisze w klasykach mistrzostw świata! W szalonym boju lepsi okazali się Francuzi, a ich bohaterem został Kylian Mbappe, który strzelił dwa gole i wywalczył rzut karny.

Zdjęcie Nicolas Otamendi próbuje zatrzymać Antoine'a Griezmanna /PAP/EPA

Już pierwszy mecz 1/8 finału MŚ w Rosji skojarzył ze sobą dwóch gigantów. Zarówno Francuzi, jak i Argentyńczycy przed turniejem zapowiadali walkę o końcowy triumf.

Selekcjoner "Albicelestes" Jorge Sampaoli po raz kolejny zaskoczył wyjściową jedenastką, choć można zastanawiać się w jakim stopniu na jego decyzję wpłynął Lionel Messi, który w starciu z Nigerią decydował chociażby o wprowadzeniu na boisko Sergio Aguero. Tym razem Aguero, podobnie jak Gonzalo Higuain i Paolo Dybala zostali na ławce rezerwowych, a jedynym napastnikiem w wyjściowym składzie był sam Messi.

Argentyńczycy spotkanie zaczęli kiepsko. Wyglądali na rozbitych, nieskładnie budowali akcje, zostawiali dziury między formacjami. Francuzi wykorzystywali to i szybko stworzyli sobie kilka dogodnych okazji.

W 9. minucie strzelanie mógł rozpocząć Antoine Griezmann, gdy z rzutu wolnego przymierzył nad murem. Mocno bitej piłce na drodze stanęła jednak poprzeczka.

Chwilę później absolutnie genialny rajd przeprowadził Kylian Mbappe. Przejął piłkę na swojej połowie i pełnym sprintem przebiegł z nią ponad 70 metrów. Zostawił za plecami dwóch obrońców i dopiero w polu karnym z impetem wpadł na niego Marcos Rojo, powodując rzut karny. Obrońca zobaczył za ten faul żółtą kartkę.

Do piłki podszedł Antoine Griezmann i płasko uderzył w lewy róg. Bramkarz wylądował w prawym i Francuzi cieszyli się z prowadzenia 1-0. To drugi gol Griezmanna z rzutu karnego na rosyjskim mundialu.

Po chwili kolejną szarżę Mbappe zatrzymał faulem tuż przed polem karnym Nicolas Tagliafico i także obejrzał żółty kartonik. Z 17 metrów na bramkę uderzył Paul Pogba, ale kopnął piłkę zbyt wysoko.

Francuzi przeważali, stwarzali sytuację i wydawało się, że bramka na 2-0 jest tylko kwestią czasu. Tymczasem to Argentyna strzeliła wyrównującego gola "z niczego". Kilka minut przed przerwą słabo grający dotychczas Angel Di Maria otrzymał piłkę na 30 metrze i bez rozbiegu uderzył na bramkę Hugo Llorisa. Strzał był fantastyczny - mocne i precyzyjne uderzenie wylądowało tuż przy słupku bramki. 1-1!

Druga połowa ledwo się rozpoczęła, a już na prowadzenie wyszła Argentyna! Di Maria szarżował z prawej strony i faulował go Benjamin Pavard. Dośrodkowanie z rzutu wolnego wybił co prawda Pogba, ale piłka trafiła prosto pod nogi Messiego. Ten uderzył na bramkę, piłka przypadkowo odbiła się od Gabriela Mercado i wpadła do bramki! Francuzi w szoku, nagle przegrywają 1-2!

Niecałe dziesięć minut później kuriozalne nieporozumienie Federico Fazio z bramkarzem prawie wykorzystał Griezmann. Obrońca podał do Franco Armaniego, ale nie zauważył, że ten wyszedł z bramki. Do piłki dopadł Griezmann, ale nie potrafił skierować jej do bramki.

Po chwili do wyrównania doprowadził Pavard, strzelając kolejną przepiękną bramkę w tym niesamowitym spektaklu. Uderzył podobnie jak Nacho podczas meczu Hiszpania - Portugalia - półwolejem sprzed pola karnego, niemal idealnie w samo okienko bramki. Takie bramki można oglądać w nieskończoność.

Mecz nie zwalniał tempa i nim Argentyna otrząsnęła się ze straty drugiego gola, straciła trzeciego. Tym razem po dośrodkowaniu Lucasa Hernandeza w polu karnym wywiązało się małe zamieszanie. W końcu piłkę przejął Mbappe, mimo tłoku zwiódł obrońców i płaskim strzałem pokonał Armaniego. 3-2!

Argentyna rzuciła się do ataku i natychmiast została ukarana, a ponownie w roli głównej wystąpił Mbappe. Francuzi wymienili kilka podań, w końcu Giroud zagrał prostopadle w pole karne, a tam 19-letni skrzydłowy umieścił piłkę w bramce. Zawodnik PSG bezsprzecznie wyrósł na jedną z największych gwiazd mistrzostw.

Samapoli wiedział, że musi gonić wynik, posłała więc na boisko Aguero oraz Mezę. Wybór tego drugiego dziwił, ale do kontrowersyjnych decyzji selekcjonera wszyscy są już przyzwyczajeni.

Kilka minut przed końcem boisko opuścił Mbappe, żegnany owacjami na stojąco. Francuzi na trybunach świętowali już awans, który zawdzięczali właśnie genialnemu 19-latkowi, który już zapowiedział, że na mundialu gra za darmo i premię z tego tytułu odda na cele charytatywne.

W trzeciej minucie doliczonego czasu gry nadzieję w argentyńskie serca wlał Aguero, strzelając głową gola na 3-4. Na trybunach nerwowe szaleństwo, zdążą odrobić straty, czy nie?!

Ostatecznie Francuzi "dowieźli" korzystny wynik do końca i są pierwszą drużyną, która melduje się w ćwierćfinale. Argentyna, w której chaos mieszał się z genialnymi indywidualnościami, kończy udział w mundialu. W dzisiejszym meczu zostawili po sobie dobre wrażenie, ale to "Trójkolorowi" byli lepszą ekipą.

Wojciech Górski

Francja - Argentyna 4-3 (1-1)

Bramki: 1-0 Griezmann (13.), 1-1 Di Maria (41.), 1-2 Mercado (48.), 2-2 Pavard (58.), 3-2 Mbappe (64.), 4-2 Mbappe (68.), 4-3 Aguero (90+3.)