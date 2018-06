Mundial 2018. Francja - Argentyna. Tylko Pele przed Mbappe

Świetne widowisko w pierwszym meczu 1/8 finału mistrzostw świata w Rosji! Francja zasłużenie pokonała Argentynę 4-3, a bohaterem spotkania został Kylian Mbappe, który strzelił dwa gole i wywalczył rzut karny.

Na plus:

Tutaj nie mogło być innego wyboru - Kylian Mbappe. Młody skrzydłowy, który zapewne w niedzielę zostanie definitywnie wykupiony z AS Monaco przez Paris Saint Germain, nakrył czapką Lionela Messiego. Francuz bez litości rozszarpywał powolną defensywę Argentyńczyków. Zaczął od sprintu w stylu Usaina Bolta, po którym faulem we własnym polu karnym musiał ratować się Marcos Rojo. Po przerwie dwukrotnie pokonał Franco Armaniego. Piłkarze Jorge Sampaolego nie mieli absolutnie żadnego pomysłu na powstrzymanie skrzydłowego, którego Gary Lineker na Twitterze określił mianem „next global football superstar”. Tłumaczyć chyba nie trzeba. Najlepszy indywidualny występ na rosyjskim mundialu do tej pory? Zdecydowanie tak.

Na minus:

Najłatwiej byłoby wskazać całą argentyńską defensywę, łącznie z bramkarzem, jednak, choć przykro to pisać, należy w tym miejscu wskazać na Messiego. Gwiazdor Barcelony przeciwko Francuzom był zupełnie niewidoczny. Owszem, zaliczył przypadkową asystę przy trafieniu Gabriela Mercado, ale od najlepszego, obok Cristiano Ronaldo, piłkarza na świecie trzeba oczekiwać więcej. Znacznie więcej. Nikogo nie powinno zdziwić, jeśli w najbliższych dniach Messi pożegna się z reprezentacją. Tak już ostatecznie. Warto również zauważyć, że ciągle pozostaje on bez strzelonego gola w fazie pucharowej mistrzostw świata. W sumie to już 756 minut. I na tym najprawdopodobniej licznik się zatrzyma.

Do rubryki wrzucamy też Nicolasa Otamendiego, który znów z premedytacją kopnął piłkę w leżącego na murawie rywala. Najpierw oberwał Ivan Rakitić, teraz argentyński obrońca frustrację wyładował na Paulu Pogbie. Żenujące zachowanie. Bez czerwonej kartki dla Otamendiego.

Liczba meczu:

2 - Mbappe został drugim najmłodszym piłkarzem w historii mundiali (19 lat i 6 miesięcy), który w jednym meczu strzelił przynajmniej dwa gole. Rekord należy do pewnego Brazylijczyka… W finale MŚ 1958 dwie bramki przeciwko Szwecji zdobył Pele, który miał wtedy 17 lat i 8 miesięcy.

Nasza opinia:

Koniec fazy grupowej, koniec kalkulacji. Francuzi, którzy usypiali swoją grą w trzech poprzednich meczach, teraz szybko wrzucili wyższy bieg i w pełni zasłużenie wygrali. Co można napisać o Argentynie? Wydaje się, że zawodnicy Sampaolego zrobili tyle, ile mogli. Od początku turnieju nie był to kolektyw. Do tego fatalna gra w obronie. To nie mogło się udać.