Mundial 2018. Francja - Belgia 1-0. Roberto Martinez: Jestem dumny i rozczarowany

- Jestem dumny, ale też rozczarowany. - powiedział Roberto Martinez, trener reprezentacji Belgii po porażce z Francją 0-1 w półfinałowym meczu mistrzostw świata.

Roberto Martinez (trener reprezentacji Belgii):



- To dla nas coś strasznego. Mecz był bardzo wyrównany, a o zwycięstwie zdecydował detal. Występ moich piłkarzy był znakomity i o tym trzeba pamiętać. Dawali z siebie wszystko do ostatniej sekundy. Naciskaliśmy do samego końca.

- Musimy przetrawić tę porażkę, bo przed nami jeszcze jeden mecz, który może pozwolić nam dobrze zakończyć turniej. Jestem dumny, ale też rozczarowany.

Didier Deschamps (trener reprezentacji Francji):



- To było niezwykłe. Bardzo się cieszę z sukcesu moich piłkarzy. Pokazaliśmy charakter i właściwą mentalność. Grało nam się dziś trudno, musieliśmy ciężko pracować w defensywie. Powinniśmy byli trochę lepiej wykorzystać kontrataki, ale i tak gratulacje dla zawodników i sztabu.



- Jestem bardzo dumny z całej grupy. Jesteśmy razem od 49 dni, dużo się w tym czasie działo, były też trudności, ale to, co osiągnęliśmy, jest zasługą wszystkich.

Zdjęcie Trener reprezentacji Belgii Roberto Martínez (z prawej) / Getty Images