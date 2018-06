Mundial 2018. Francja chce zneutralizować Lionela Messiego

W sobotę Francuzi grają z Argentyńczykami w 1/8 finału mistrzostw świata w Rosji. Liderem "Albicelestes" jest Lionel Messi, którego "Trójkolorowi" chcą zneutralizować i dokładnie przykryć, aby uzyskać awans do ćwierćfinału.

Francuzi awansowali do fazy pucharowej bez większych problemów i w ostatnim grupowym meczu przeciwko Danii mogło odpocząć kilku ważnych zawodników. Argentyńczycy bili się o awans do ostatniego meczu z Nigerią. Lionel Messi w końcu rozegrał mecz na miarę swoich możliwości, co może dać mu więcej wiary w siebie, szczególnie po zmarnowanym rzucie karnym w spotkaniu z Islandią.

- Messi to Messi - powiedział Didier Deschamps dzień przed rywalizacją z Argentyną. - Popatrzcie na jego statystyki, 65 goli, 127 meczów i to jest oczywiste. Będziemy chcieli go przykryć i zneutralizować, ale on może zrobić różnicę mając pół sytuacji. Jest nieobliczalny - ocenił selekcjoner Francuzów.

- Kiedy gra się przeciwko Messiemu i Argentynie jest przynajmniej kilka sposobów na ograniczenie jego wpływu. Ale ich zespół jest bardzo doświadczony, rozmawiamy o Messim, ale Mascherano ma na koncie mnóstwo meczów w kadrze, więc jest przyzwyczajony do presji. W naszej drużynie jest natomiast dużo niedoświadczonych zawodników. To nie wymówka, to rzeczywistość. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nam się jutro udało - zaznaczył Deschamps.

Były reprezentant Francji, mistrz świata oraz Europy z 1998 i 2000 roku najpewniej postawi na trójkę obrońców: Lucasa Hernandeza, Samuela Umtitiego i Raphaela Varane'a, którzy znają Messiego bardzo dobrze, bo albo z nim trenują (Umtiti) albo grają przeciwko niemu w lidze hiszpańskiej (Hernandez, Varane).

- Mam nadzieję, że odpowiem "tak" po meczu - mówił szkoleniowiec, pytany o to, czy fakt, że obrońcy bardzo dobrze znają Messiego jest atutem. - Nie jestem pewien, czy to jest przewaga, ale na pewno nie jest to niedogodność - mówił.

- Messi gra w Hiszpanii, wiemy, że potrafi zrobić różnicę, ale jeśli grasz przeciwko niemu w lidze, to wiesz, co może zrobić - zaznaczył Didier Deschamps.

kip

Zdjęcie Lionel Messi / Getty Images