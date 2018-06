Mundial 2018. Gareth Southgate ironicznie o sędziowaniu w Rosji

- Szykują się nam "interesujące" mistrzostwa świata, jeśli sędziowie będą dyktować takie rzuty karne, jak ten w spotkaniu Tunezji z Anglią - uważa selekcjoner angielskiej kadry Gareth Southgate.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. SVARige, Belgra i Harry Ending, czyli podsumowanie 5. dnia MŚ w Rosji. Wideo Eurosport

Anglicy po nerwowej końcówce i golu Harry'ego Kane'a w doliczonym czasie pokonali Tunezję 2-1, która wcześniej wyrównała, dzięki "jedenastce" podyktowanej za przytrzymanie ręką Fakhreddina Ben Youssefa przez Kyle'a Walkera.

Reklama

Angielscy piłkarze domagali się później dwóch rzutów karnych za - ich zdaniem - bardzo podobne sytuacje w tunezyjskim polu karnym, jednak sędzia gwizdka już nie używał.

- Udało się pozbierać i zachować równowagę po naprawdę surowej decyzji sędziego. Dziś groźne były nasze stałe fragmenty gry, co było nagrodą za pracę nad nimi - powiedział Gareth Southgate na konferencji prasowej, po czym zajął się oceną decyzji sędziego o rzucie karnym.

- Myślę, że jeśli po jednej stronie dyktuje się karnego, to po drugiej też trzeba tak postąpić. Po tym, jak został odgwizdany, nie mógł być odwołany (przez VAR), bo nie był to wyraźny błąd. Jeśli za coś takiego będziemy dawać karne, to będzie interesujący turniej. Wydaje mi się, że po drugiej stronie dochodziło do podobnych przewinień - ocenił trener Anglików, który w 1998 roku debiutował na mistrzostwach świata jako piłkarz właśnie w spotkaniu z Tunezją. Jego drużyna wygrała 2-0.

- Kiedy wszyscy się cieszyli po tamtym meczu, my razem z Teddym Shernighamem siedzieliśmy na kontroli antydopingowej. Dziś mogłem doświadczyć inaczej. Główna różnica jest taka, że jako piłkarz cieszysz się nieco dłużej, a jako trener o kolejnym meczu i zadaniach myślisz już w drodze powrotnej do domu. Radość trenera trwa nieco krócej - ocenił Southgate.

kip

Wyniki, terminarz i tabela grupy G mundialu w Rosji

Zdjęcie Gareth Southgate / Eurosport