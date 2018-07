Mundial 2018. "Gołowin podpisał kontrakt z Chelsea"

Były trener CSKA Moskwa Walerij Gazzajew stwierdził, że jeden z liderów reprezentacji Rosji na mistrzostwach świata Aleksandr Gołowin "już podpisał kontrakt z Chelsea". Właścicielem "The Blues" jest rosyjski miliarder Roman Abramowicz. To zaskakująca deklaracja, bo media do tej pory mocno łączyły Rosjanina z transferem do Juventusu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rosja gotowa na sprawienie kolejnej niespodzianki. Wideo Eurosport

- Gołowin zdecyduje, co dla niego jest najlepsze. Z tego, co wiem, on już podpisał kontrakt z Chelsea. Myślę, że to dobra opcja dla niego. To wielka odpowiedzialność, ale jest na to gotowy - powiedział Gazzajew.

Reklama

Słowa byłego trenera CSKA zdementował agent piłkarza Oleg Artemow: - Nie podpisał kontraktu z żadnym europejskim klubem. Negocjacje trwają i jak na razie Aleksandr wciąż pozostaje zawodnikiem CSKA.

Sytuacja na Stamford Bridge jest kuriozalna. Podczas gdy inne zespoły rozpoczynają okres przygotowawczy w londyński klub jeszcze nie ogłosił nazwiska nowego szkoleniowca. Ma nim zostać Maurizio Sarri, prowadzący w trzech ostatnich latach Napoli, ale z powodów prawnych sprowadzenie szkoleniowca opóźnia się.

Na razie formalnie trenerem piłkarzy Chelsea wciąż pozostaje Antonio Conte. W czwartek dziennik "The Times" donosił, że Conte jest niezadowolony z całej sytuacji. Swoją irytację przedstawił w odpowiedzi na emaila do piłkarzy informującego ich, że mają się stawić w sobotę albo niedzielę w Londynie. Włoch miał odpisać, że to on jeszcze tu rządzi i jego decyzja jest taka, że zbiórka ma nastąpić w poniedziałek.

kip