Mundial 2018. Griezmann podpadł Suarezowi. ”On nie jest Urugwajczykiem!”

Reprezentacja Francji w piątek pokonała Urugwaj 2-0 i awansowała do półfinału mistrzostw świata w Rosji. Jedną z bramek dla triumfatorów zdobył napastnik Atletico Madryt Antoine Griezmann. Po meczu zawodnik wyznał, że kocha Urugwaj, co rozzłościło snajpera ”La Celestes” Luisa Suareza.

Pozbawieni kontuzjowanego Edinsona Cavaniego Urugwajczycy mieli problemy w ofensywie i nie potrafili zagrozić bramce ”Trójkolorowych”. Luis Suarez pozbawiony wsparcia doświadczonego kolegi sam nie mógł nic zdziałać. Tymczasem Francuzi kontrolowali przebieg spotkania. Gola na 2-0 strzelił Antoine’a Griezmann, któremu fatalną interwencją pomógł bramkarz Fernando Muslera.

Griezmann nie cieszył się ze zdobytej bramki. Jeszcze przed meczem mówił, że ”Urugwaj to wspaniały kraj”, a po spotkaniu dodał, że ”kocha Urugwaj”. Wszystko przez przyjaźń, która łączony go z obrońcami Atletico Madryt Diego Godinem oraz Jose Gimenezem. Wszyscy od kilku lat występują w jednym klubie i nic nie powinno zmienić się w najbliższej przyszłości. Jednak Suarezowi nie podobają się wypowiedzi Francuza.

- On nie jest Urugwajczykiem. Jest Francuzem i strzelił gola – grzmiał piłkarz Barcelony.

- On może mieć swoje przyzwyczajenia, może nawet zachowywać się lub mówić niczym Urugwajczyk, ale to nic nie zmienia. Odbieramy na innych falach, ale on nigdy tego nie zrozumie, bo nie jest Urugwajczykiem – podkreślił.

W półfinale mistrzostw świata reprezentacja Francji zmierzy się z Belgią, która w piątkowy wieczór pokonała Brazylię 2-1.

