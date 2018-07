Mundial 2018. Griezmann: Wygraliśmy w stylu Atletico Madryt

Francuzi awansowali do finału mistrzostw świata w Rosji po zwycięstwie nad Belgią 1-0. Antoine Griezmann, napastnik "Trójkolorowych", stwierdził, że drużyna zagrała bardzo podobnie do stylu, jaki prezentuje na co dzień jego klub Atletico Madryt.

Dla Francji to trzeci finał w historii mundialu. Wcześniej "Les Bleus" triumfowali raz na swojej ziemi w 1998 roku, a finał sprzed 12 lat w Niemczech przegrali z Włochami. Awans do finału w Rosji zapewnił gol Samuela Umtitiego po strzale głową z dośrodkowania z rzutu rożnego.

- Jestem zadowolony z tego, jak zagraliśmy - powiedział Antoine Griezmann. - Broniliśmy i strzeliliśmy gola po stałym fragmencie. Trochę jak w Atletico - mówił 27-letni napastnik, mając na myśli styl gry swojej klubowej drużyny z Madrytu.

Francja wystąpi w finale wielkiego turnieju drugi raz z rzędu. Wcześniej podopieczni Didiera Deschampsa zagrali o złoto mistrzostw Europy dwa lata temu we Francji. Tamten mecz zakończył się porażką z Portugalią 0-1.

- To niesamowite, kiedy widzimy, jaką radość możemy dać innym. Taki cel ustanowiłem sam dla siebie na początku tego turnieju - przyznał Griezmann, który w Rosji strzelił trzy gole i miał dwie asysty, w tym jedną właśnie w spotkaniu z Belgami.

W finale Francja zmierzy się ze zwycięzcą środowego meczu Chorwacja - Anglia.

