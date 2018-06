Mundial 2018. "Grupa śmierci" obudziła koszmary Messiego

Po piątkowym popisie Cristiana Ronalda cały piłkarski świat czekał na odpowiedź Leo Messiego. Lider argentyńskiej reprezentacji w sobotę nie przypominał jednak godnego rywala Portugalczyka, a swój fatalny występ z Islandią przypieczętował kolejną już w karierze pomyłką przy strzale z rzutu karnego. "Albicelestes" remisem 1-1 bardzo skomplikowali sobie kwestię walki o awans w wyrównanej grupie D.

Szansę na strzelenie gola Messi miał w 64. minucie, gdy polski sędzia Szymon Marciniak słusznie podyktował rzut karny za faul na Sergio Aguero. Messi z 11 metrów uderzył jednak tak, jakby jego celem było zrobienie bohatera z islandzkiego bramkarza Hannesa Halldorssona: posłał piłkę na idealnej wysokości golkipera, a do tego stosunkowo blisko środka bramki. Islandczyk to wykorzystał i dołączył tym samym do wąskiego grona bramkarzy, którzy w historii występów na mistrzostwach świata obronili sto procent rzutów karnych. Messi z kolei pomylił się już przy czwartym z siedmiu ostatnich "jedenastek" egzekwowanych w barwach Barcelony i Argentyny.

Akcje Szymona Marciniaka poszły do góry

Polski sędzia miał trudne spotkanie do sędziowania. Piłkarze nie odstawiali nogi, a przez 90 minut mecz toczył się w naprawdę niezłym tempie. Nie zabrakło w nim również kontrowersyjnych sytuacji, w których Marciniak dwukrotnie uznał, że zagrania ręką nie kwalifikowały się do wskazania na "wapno", a potem nie przekonał go również upadek w polu karnym Cristiana Pavona, Z wszystkich tych sytuacji nasz arbiter powinien się jednak wybronić, o czym świadczy choćby brak ingerencji ze strony VAR-u. Można się zatem spodziewać, że otrzyma jeszcze szansę pracy w meczach grupowych, ma również całkiem dobre widoki na pojawienie się w fazie pucharowej.

Islandczycy nie są sympatyczni, ale są waleczni

Egzotyczne, czy też rzadziej oglądane na wielkich imprezach, drużyny, dzielą się na sympatyczne i waleczne. Przykładem tej pierwszej była w czwartek Arabia Saudyjska, która swoją postawą w defensywie starała się wzbudzić sympatię rosyjskich piłkarzy, a także prezydenta Władimira Putina. Z kolei Islandczycy zdecydowanie należą do tej drugiej grupy. Są mocni fizycznie, świetnie zorganizowani i potrafią korzystać ze swoich mocnych stron. Przeciwko nieporadnej Argentynie wystarczyło to do wywalczenia remisu, a historycznego gola strzelił Alfred Finnbogason. Mało kogo zaskoczył fakt, że obnażył w tej sytuacji słabość obrony i bramkarza "Albicelestes" Willy'ego Caballero.

Banega nadzieją Argentyny?

W pierwszej połowie Javier Mascherano wykonał 69 celnych podań, więcej niż cały zespół Islandii w tej części. Tak dużo kontaktów z piłką akurat tego piłkarza było małym zwycięstwem Islandczyków, którzy trzymali ją dzięki temu z dala od Messiego, Di Marii i Aguero (w jego przypadku wyjątkiem była 19. minuta). Gra "Albicelestes" sporo za to zyskała na jakości w drugiej połowie, gdy na boisku w miejsce Lucasa Biglii pojawił się Ever Banega, który przejął rolę dowódcy w kole środkowym i przesunął grę bliżej pola karnego rywali, z każdą minutą zresztą tracących na sile. Zwycięstwa Argentynie to nie dało, ale Banega dał nadzieję na lepszą postawę w kolejnych spotkaniach... o ile oczywiście Jorge Sampaoli da mu zagrać w podstawowym składzie.

To nie nazwa nowego teleturnieju, a skuteczność argentyńskich piłkarzy w sobotnim spotkaniu. Oddali oni bowiem aż 27 strzałów, z czego tylko uderzenie Sergio Aguero, zresztą znakomite, znalazło drogę do siatki rywali. Jak to często jednak bywa statystyki bywają mylące. Strzałów było bowiem bardzo dużo, aż 11 oddał sam Messi, ale sytuacji stuprocentowych już znacznie, znacznie mniej. A, gdy trzeba było, to w islandzkiej bramce znakomicie spisywał się Halldorsson.

Wojciech Malinowski

