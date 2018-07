Mundial 2018. Harry Kane: Nie po to pracowaliśmy dwa lata, by przegrać z Kolumbią

Anglia przegrała z Belgią mecz o pierwsze miejsce w grupie G. Cały świat już wie, że wcale nie jest to taka zła wiadomość dla piłkarzy Garetha Southgate’a. "Synowie Albionu" o ćwierćfinał zagrają z Kolumbią. - To dla mnie jest moment prawdy. Dla całej drużyny. Trenowaliśmy razem pewne warianty przez dwa lata, by teraz zachować spokój i wygrać - mówi Harry Kane, kapitan Anglików.

Porażka Anglików z Belgami sprawiła, że drabinka do finału jest dużo prostsza niż w przypadku wygranej. Na Wyspiarzy czekają dzielni i waleczni Kolumbijczycy, a potem ktoś z pary Szwajcaria - Szwecja. W półfinale (najprawdopodobniej) może już pojawić się przeszkoda w postaci Hiszpanii. Twarzą operacji pt. "Sukces Anglików w Rosji" jest oczywiście Harry Kane. Napastnik Tottenhamu po fazie grupowej ma na koncie pięć goli.

- To jest moment prawdy. Dla całego zespołu, ale również dla mnie. Kolumbia to silny zespół. Ma wielu wspaniałych piłkarzy. Ale my już nie możemy się doczekać. Mieliśmy wspaniały start w turnieju, końcówka była jaka była. Po prostu wiemy, że po fazie grupowej rozpoczyna się inny turniej. Jesteśmy skupieni na szukaniu pomysłów, by pokonać Kolumbię – mówił Harry Kane w rozmowie z telewizją Sky Sports News.

Reprezentacja Anglii nie ma zbyt dobrego bilansu z drużynami z Ameryki Południowej. W ostatnich mundialach w fazie pucharowej poradzili sobie tylko z Ekwadorem. Piłkarze prowadzeni przez Svena Gorana Erikssona pokonali w 2006 r. w 1/8 finału Ekwador 1-0. We wtorek na stadionie Spartaka w Moskwie Anglicy chcą wywalczyć awans do ćwierćfinału.

- Po to pracowaliśmy w tym zestawieniu personalnym przez ostatnie dwa lata, by wygrać z Kolumbią. Musimy pamiętać, że każdy marzył o mundialu. Nasza radość musi być tak duża, jak presja, którą na nas wszyscy nakładają. Technicznie i taktycznie jesteśmy gotowi, by rozgrywać wielkie mecze. Należy zachować spokój, a wtorek będzie naszym wielkim dniem – mówi Kane.

