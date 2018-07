Mundial 2018. Harry Kane po meczach robi to samo, co Antoine Griezmann

Reprezentacja Anglii zagra we wtorek z Kolumbią w Moskwie, a stawką spotkania oczywiście będzie awans do ćwierćfinału MŚ. Wyspiarzy do najlepszej ósemki ma poprowadzić Harry Kane, który wciąż jest w grze o koronę króla strzelców mundialu w Rosji. W wolnych chwilach… gra w Fortnite’a. – Moja partnerka śmieje się, że jestem jak mały chłopiec na wakacjach – mówi gwiazdor Tottenhamu.

Harry Kane to kapitan reprezentacji Anglii i jej naturalny lider. Napastnik Tottenhamu strzelił w tych mistrzostwach już pięć goli. Trzy Panamie i dwa Tunezji. W meczu o pierwsze miejsce grupy G, który to Anglicy przegrali z Belgią 0-1, odpoczywał. Gwiazdor „Synów Albionu” ma być pełny energii podczas wtorkowego boju o ćwierćfinał z Kolumbią. Spotkanie z pogromcami reprezentacji Polski odbędzie się na stadionie Spartaka w Moskwie.

A co robi Kane, by chociaż na moment zapomnieć o mundialowym stresie? Gra w Fotnite’a! – Dokładnie tak jest. Wiem, że to pewnie jest głupie, ale lubię czasem postrzelać sobie w internecie. Staramy się spędzać czas wolny jak najlepiej, ale czasem siadamy z chłopakami do tej gierki. Moja partnerka może być trochę w szoku, jak wrócę do domu i będę dalej w to grał. Ostatnio mówiła mi, że pewnie zachowuję się tutaj jak na wakacjach z kolegami ze szkoły. Nie ma dzieci, dziewczyn, gadamy i gramy w gry komputerowe – wyznał Kane w rozmowie z telewizją BBC.

Innym znanym piłkarzem, który gra w Fortnite’a jest Antoine Griezmann, który po swoich golach prezentuje nawet „cieszynkę” rodem z tej komputerowej strzelanki.

Apetyt na sukces w Anglii znacząco wzrósł. Wszystko przez – z pozoru – prostą drabinkę turnieju w Rosji. Kolumbia jest dla piłkarzy Southgate’a ogromną przeszkodą, ale w ćwierćfinale będzie na nich czekać zwycięzca pary Szwecja-Szwajcaria. W półfinale? Wygrany starcia Chorwacja – Rosja. – To może być rok Anglików – mówił ostatnio Wayne Rooney, były znakomity piłkarz reprezentacji Anglii.

