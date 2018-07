Mundial 2018. Hiszpania - Rosja. La Furia Rosja

1006 podań wykonali Hiszpanie przez 120 minut meczu 1/8 mistrzostw świata przeciwko Rosji. W najbardziej jaskrawym przykładzie nieskuteczności tiki-taki nie byli jednak w stanie pokonać "Sbornej" i po remisie 1-1 o awansie rozstrzygnęła seria rzutów karnych. W niej skuteczniejsi okazali się podopieczni Stanisława Czerczesowa, a kolejny czarny dzień na mundialu przeżył David de Gea.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Hiszpania - Rosja. Pierwszy gol. Wideo AFP

Przez dwa lata pracy z reprezentacją Hiszpanii Julen Lopetegui starał się między innymi osiągnąć to, by jego zespół szybciej przechodził z obrony do ataku. Gdy w zaskakujących okolicznościach na stanowisku selekcjonera przed mistrzostwami świata zastąpił go Fernando Hierro to można było oczekiwać, że legendarny obrońca będzie kontynuował jego pracę. Nawet jeżeli taki był plan, to w Rosji niewiele z niego zostało. Hiszpania wróciło do powolnej i łatwej do odczytania dla rywali gry, którą pokazała cztery i dwa lata temu, a która zakończyła epokę Vicente del Bosque.

Reklama

Na plus: Stanisław Czerczesow

Dobrze wspominany w Warszawie szkoleniowiec wyciągnął z rosyjskiej kadry maksimum. Z reprezentacji, która miała mieć problemy z wyjściem z grupy, zrobił drużynę, która 7 lipca w Soczi zagra w ćwierćfinale mistrzostw świata. Czerczesow wiedział, że tak jak Argentyna nie miała szans na wygraną w otwartej grze z Francją, tak jego reprezentacja nie ma szans w tego typu meczu z Hiszpanią. Dlatego też jego piłkarze postarali się uniknąć błędów, jak najmocniej frustrować rywali skuteczną gry w defensywie i liczyć na wygraną w rzutach karnych. To udało się zrealizować w 100 proc..

Na minus: David de Gea

Tak nieudanego miesiąca tego znakomitego bramkarza nie pamiętamy od dawna. Zaczęło się od "klopsa" przy strzale Cristiano Ronaldo w meczu z Portugalią, a potem De Gea puszczał prawie wszystko, co leciało w jego kierunku. Przez całe mistrzostwa Hiszpan obronił tylko jeden strzał, a swoją tragiczną passę kontynuował w serii rzutów karnych. Nie obronił w niej żadnego z czterech uderzeń Rosjan, chociaż w jednym miał piłkę na ręku, a w drugim przepuścił ją pod pachą.

Kontrowersja: 115. minuta i brak rzutu karnego dla Hiszpanii

Pomimo trzymania rywali w iście hokejowym zamku Hiszpanie wcale nie stworzyli sobie wielu sytuacji do strzelenia gola. Nie zmienia to faktu, że same stałe fragmenty gry wystarczyły, by to piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego zagrali w ćwierćfinale mundialu. To nie tylko samobójcze trafienie Ignaszewicza, ale także sytuacja z 115. minuty, gdy po kolejnym dośrodkowaniu z rzutu wolnego w polu karnym piłkę starali się uderzyć zarówno Pique, jak i Ramos, ale obaj zostali powaleni na murawę przez rywali. Sędzia Bjorn Kuipers nie wskazał na 11. metr nawet wtedy, gdy skorzystał przez słuchawki z pomocy systemu VAR. Co mówi stare powiedzenie o ścianach, które pomagają gospodarzom?

Liczba meczu: 0

Chociaż Hiszpanie w trakcie spotkania bili wszystkie możliwe rekordy w liczbie wykonanych i celnych podań, to tam gdzie było to potrzebne, to celnych zagrań brakowało. Tak było na przykład we współpracy Davida Silvy i Marcosa Asensio z Diego Costą, gdyż ani rozgrywający Manchesteru City, ani też skrzydłowy Realu Madryt nie wymienili żadnego podania ze swoim środkowym napastnikiem. Chociaż dwa gole Costy przeciwko Portugalii zamknęły na chwilę dyskusję w kwestii jego przydatności w kadrze, to można się spodziewać, że po klęsce przeciwko "Sbornej" odżyje ona na nowo.

Nasze podsumowanie:

Mecze 1/8 finału okazały się znakomitym testem ukazującym kto z faworytów w fazie grupowej się oszczędzał, a kto nawet pomimo awansu grał poniżej oczekiwań. Na moskiewskich Łużnikach szybko okazało się, że Hiszpanie byli w tej drugiej grupie, a słabe występy przeciwko Iranowi i Maroku nie były dziełem przypadku. Przez 120 minut byli w stanie strzelić tylko przypadkowego gola po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, a dzieła zniszczenia dopełniły fatalnie wykonane rzuty karne przez Koke i Iago Aspasa. Rosjanie zrobili tyle ile mogli, w 115. minucie pomogła im "ręka VAR", a w serii rzutów karnych zachowali więcej zimnej krwi i wykorzystali mundialową słabość Davida de Gei.

Wojciech Malinowski