Mundial 2018: Hugo Lloris tonuje optymistyczne nastroje

Bukmacherzy i eksperci stawiają na Trójkolorowych. Według nich drużyna prowadzona przez Didiera Deschampsa jest faworytem do zdobycia mistrzostwa. – Zagramy o finał z zespołem, który wyeliminował Brazylię. Musimy zagrać o wiele lepiej niż ostatnio – powiedział bramkarz Francji Hugo Lloris.

W piątek Francuzi bez większych problemów pokonali 2-0 Urugwaj. Gole na wagę awansu do półfinału strzelili dla Les Blues obrońca Realu Madryt Raphael Varane oraz napastnik Atletico Madryt Antoine Griezmann.

Jednym z najlepszych zawodników tego spotkania był bramkarz Tottenhamu Hotspur Hugo Lloris.

- Nie sądzę, abyśmy byli faworytami starcia z Belgią w półfinale. Przecież z tym zespołem przegrali Brazylijczycy, którzy mają zawodników o niesamowitym talencie. Skoro Belgowie ich pokonali, to znaczy, że to oni są w lepszej pozycji przed spotkaniem z nami – stwierdził Lloris.

- Jeśli chcemy wygrać z nimi w półfinale to musimy zagrać o poziom lepiej niż zrobiliśmy to w meczu z Urugwajem. Zmierzymy się przecież ze wspaniałym zespołem, który ma fantastycznych piłkarzy. To będzie wielka walka. Mam nadzieję, że będziemy na nią w pełni gotowi – dodał.

Jego drużyna powalczy o drugi finał wielkiego turnieju w ciągu dwóch lat. W 2016 roku podczas Euro we Francji, ludzie Deschampsa w meczu o złoto przegrali z Portugalią.

Spotkanie Francuzów z Belgami odbędzie się we wtorek o godzinie 20 na stadionie Zenit Arena w Sankt Petersburgu. Finał w niedzielę w Moskwie.