Mundial 2018. Iago Aspas: Nie tylko my mamy pod górkę

W meczu z Marokiem na zakończenie fazy grupowej Hiszpania dwa razy odrabiała straty, by w bólach zremisować 2-2 (1-1). - Przynajmniej mamy punkt - pocieszał się Iago Aspas, dzięki któremu byli mistrzowie świata i Europy wyszli z grupy B z pierwszego miejsca.

Szansę na awans do 1/8 finału miały Hiszpania, Portugalia oraz Iran. Przed poniedziałkowymi meczami pewne było tylko to, że gra o stawkę zakończyła się dla Maroka. Przy odrobinie nieszczęścia Hiszpanie też mogli wrócić do domu już po fazie grupowej. Ostatecznie się obronili po pełnym dramaturgii meczu z grającym niby o pietruszkę Marokiem.

- Byliśmy w trudnej sytuacji. Wiedzieliśmy, że Portugalia prowadzi, a bardzo ważne było zająć pierwsze miejsce w grupie - komentował bohater Hiszpanów z doliczonego czasu gry. Do wyrównania Aspas doprowadził w 91. minucie.

Fazę grupową Hiszpania zakończyła z jednym zwycięstwem i dwoma remisami. 30-letni napastnik Celty Vigo pozostaje jednak dobrej myśli, bo kłopoty wielkich wpisane są w naturę mistrzostw świata.

- Nie tylko my mamy pod górkę. Argentyna, Niemcy i Brazylia podobnie. Ale przynajmniej zremisowaliśmy - mówił Iago Aspas.

Wyniki i końcowa tabela grupy B mundialu w Rosji

Zdjęcie Iago Aspas / Getty Images