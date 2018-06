Mundial 2018. Ibrahimovic broni Pogbę: Krytykują, bo zazdroszczą

Reprezentacja Francji rozczarowała w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata w Rosji, ale mimo wszystko zdołała zwyciężyć a Australią 2-1. Gola na wagę zwycięstwa ”Trójkolorowych” strzelił pomocnik Manchesteru United Paul Pogba, który jednak nie ustrzegł się krytyki. W obronie byłego kolegi z zespołu ”Czerwonych Diabłów” stanął Zlatan Ibrahimovic.

Sezon 2017/2018 nie był najlepszy w wykonaniu Pogby. Pod koniec rozgrywek zawodnik często siadał na ławce rezerwowych Manchesteru United. W pierwszym meczu mistrzostw świata Francuz również nie zachwycił, ale to po jego strzale piłka odbiła się od australijskiego obrońcy Aziza Behicha i wpadła do bramki, dzięki czemu zespół prowadzony przez Didiera Deschampsa zwyciężył 2-1.

Mimo zdobycia decydującej bramki Pogba nie ustrzegł się krytyki. Nie brakowało głosów, że zawodnik powinien zejść z boiska, bo nie potrafił rozruszać drugiej linii i kompletnie nie radził sobie z rozgrywanie. W jego obronie stanął były piłkarz Manchesteru United Zlatan Ibrahimovic.

- Znam go bardzo dobrze. Nie czytam mediów, ale wiem, że jest często krytykowany. To nic dziwnego, bo kiedy zarabiasz tak dużo pieniędzy i zapłacono za ciebie tak wiele to ludzie będą cię krytykować. Są po prostu zazdrośni – powiedział ”Ibracadabra”.

- On grał w finale Ligi Mistrzów, wygrał Ligę Europy, zdobywał trofea i nadal jest młody oraz czyni postępy. Jeśli ludzie chcą narzekać, to niech gadają o tych, którzy nic nie wygrali – dodał.

- Pogba zawsze bardzo ciężko pracuje, jest profesjonalistą i zawsze chce się rozwijać. Ta cała krytyka bierze się stąd, że zarabia więcej od innych – stwierdził Ibrahimović.

Drugi mecz na mistrzostwach świata Francja rozegra w czwartek. Zespół Deschampsa zmierzy z się z Peru, które w sobotę przegrało 0-1 z Danią.

