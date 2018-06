Mundial 2018. Iran - Hiszpania 0-1. Hierro: Mamy trzy punkty więcej

Fernando Hierro nie silił się na żadne złote myśli po szczęśliwym zwycięstwie z Iranem 1-0 (0-0) w drugim meczu w grupie B. Przypadkową bramkę zdobył Diego Costa. - Mogę powiedzieć, że mamy kolejne trzy punkty - stwierdził selekcjoner Hiszpanii, który głęboko odetchnął po końcowym gwizdku.

- Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będzie bardzo ciężko, i tak rzeczywiście było. W jednej i drugiej połowie przeżywaliśmy ciężkie chwile - komentował na gorąco Hierro, który po raz pierwszy zasmakował zwycięstwa w roli selekcjonera Hiszpanów.

- W przerwie przypomniałem, że mamy plan, którego musimy się trzymać. I moi piłkarze zrobili to, co mieli zrobić - komplementował podopiecznych.

Ale na słowa uznania ze strony selekcjonera "La Furia Roja" zasłużyli również Irańczycy, którzy długo opierali się faworyzowanym przeciwnikom, a po utracie gola do końca nie przestali wierzyć w remis.

- Iran to mocny zespół. Ciężko strzelić mu gola. Wiedzieliśmy o tym. Ale moi piłkarze dali z siebie wszystko. Mam do dyspozycji grupę 23 oddanych zawodników. Jesteśmy jedną drużyną i tak będzie do końca. Wiemy, że są rzeczy do poprawy. Mam nadzieję, że przyniesie to skutek - zapowiedział Fernando Hierro.

W ostatnim meczu w grupie B, by nie oglądać się na innych, Hiszpanie będą potrzebowali przynajmniej remisu z Marokiem, które nie ma już szans na awans do fazy pucharowej.

