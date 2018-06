Mundial 2018. Iran - Hiszpania 0-1 w grupie B

Hiszpania wygrała z Iranem 1-0 w Kazaniu w meczu grupy B piłkarskich mistrzostw świata. Na prowadzeniu są dwie drużyny z Półwyspu Iberyjskiego - Hiszpania i Portugalia z czterema punktami, ale Iran, który ma "oczko" mniej, jeszcze nie stracił szans na awans.

Zdjęcie W tej sytuacji padł gol, którego strzelcem był Diego Costa /PAP/EPA

Zapis relacji na żywo z meczu Iran - Hiszpania

Zapis relacji na żywo dla urządzeń mobilnych

Fernando Hierro, selekcjoner Hiszpanów, dokonał dwóch zmian w porównaniu do zremisowanego meczu z Portugalią 3-3. Na prawą obronę wrócił Daniel Carvajal, a na skrzydle znalazło się miejsce dla Lucasa Vazqueza.

To był szczególny mecz dla Gerarda Pique. Obrońca Barcelony rozgrywał 100. mecz w kadrze.

Hiszpania oczywiście miała przewagę w posiadaniu piłki, ale przez długie minuty nic nie wynikało z jej rozgrywania po obwodzie. Irańczycy, którzy zagęścili środek pola, w obronie cofali się nawet w obręb pola karnego, ale mimo to nie pozwalali piłkarzom z Półwyspu Iberyjskiego na wypracowywanie sobie pozycji strzeleckich.

Jedyne warte uwagi miał David Silva. W 30. minucie, po zamieszaniu w polu karnym, pomocnik Manchesteru City złożył się do półwoleja, ale strzelił ponad bramką.

Z kolei w 42. minucie , gdy z lewej strony dośrodkował Isco, to D. Silva został zablokowany. Natomiast w doliczonym czasie pierwszej połowy Hiszpanom w końcu udało się przeprowadzić składną akcję. Isco podał do Carvajala, ten wyłożył piłkę D. Silvie, którego strzał, po rykoszecie od Mortezy Pouraliganjiego, wyszedł na rzut rożny.

Irańczycy kilka razy mieli problemy zdrowotne, jak kapitan Ehsan Hajisafi, który w pewnym momencie złapał się za prawe udo, czy bramkarz Ali Beiranvand, który został lekko nadepnięty przez Diego Costę.

Sędzia Andres Cunha miał w pewnym momencie jednak tego dość, bo, gdy na murawie leżał Ramin Rezaeian, to podbiegł do niego i gwałtownie nakazał mu przenieść się za linię końcową.

Hiszpanie z impetem rozpoczęli drugą część spotkania. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, Sergio Ramos zgrał piłkę głową, a nogą musnął ją jeszcze Pique, ale ta nie wpadła do siatki.

Po chwili zza pola karnego przymierzył Sergio Busquets, jednak Beiranvand świetną paradą odbił piłkę.

Irańczycy też zagrozili bramce rywala. Po wrzucie z autu i za krótkim wybiciu z pola karnego uderzył Karim Ansarifard, jednak trafił tylko w boczną siatkę.

W 54. minucie Hiszpanie objęli prowadzenie. Andres Iniesta podał piłkę w pole karne, gdzie Diego Costa nie do końca ją opanował, ale próbujący wybić piłkę Rezaeian nabił nią hiszpańskiego napastnika, a ta wpadła do siatki.

W tym momencie Irańczycy się poddali? Nic z tych rzeczy. Spróbowali natychmiast odrobić straty. I w 62. minucie udało im się nawet strzelić gola. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłka trafiła pod nogi obrońcy Saeida Ezatolahiego, który pokonał Davida de Geę. Wielka radość w obozie Iranu, która za chwilę zostaję zmącona. Sędzia pokazuje, że była pozycja spalona. Następnie oczekiwania na system VAR, który potwierdza decyzję Cunhy z boiska.

Hiszpanie mogli też podwyższyć wynik, ale Pique nie potrafił z metra wbić piłki do siatki, bo ofiarnie, leżąc na linii bramkowej, blokował ją Rezaeian, a poza tym arbiter dopatrzył się jakiejś nieprawidłowości.

W 83. minucie Vahid Amiri założył "siatkę" Pique, następnie dośrodkował w pole karne, gdzie Mehdi Taremi z kilku metrów przeniósł piłkę nad poprzeczką uderzając głową.

Ostatecznie Hiszpania minimalnie wygrała, ale Iran, który na zakończenie zmagań w grupie B zagra z mistrzem Europy Portugalią, wcale nie stoi na straconej pozycji w kontekście awansu.



Zespół z Półwyspu Iberyjskiego miał dużą przewagę w posiadaniu piłki (68 do 32 procent), rywal nie oddał celnego strzału na bramkę, a mimo to do końca podopieczni Hierro nie mogli być pewni wygranej!



Paweł Pieprzyca

Grupa B



Iran - Hiszpania 0-1 (0-0)

Bramka: 0-1 Diego Costa (54.).

Iran: Ali Beiranvand - Ramin Rezaeian, Majid Hosseini, Morteza Pouraliganji, Ehsan Hajsafi (69. Milad Mohammadi) - Saeid Ezatolahi, Omid Ebrahimi, Vahid Amiri (86. Saman Ghoddos) - Mehdi Taremi, Karim Ansarifard (74. Alireza Jahanbakhsh), Sardar Azmoun.

Hiszpania: David de Gea - Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, Dani Carvajal - Sergio Busquets, Lucas Vazquez (79. Marco Asensio), Andres Iniesta (71. Koke), Isco, David Silva - Diego Costa (89. Rodrigo Moreno).

Sędziował Andres Cunha (Urugwaj). Żółte kartki - Vahid Amiri, Omid Ebrahimi. Widzów 42 718.

